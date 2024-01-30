要化疗，也要“话疗”

那天，在病房里，发生了这样一幕。

“为什么是我？为什么手术都做了，还需要化疗？”陈姐很不理解。

我赶忙走到陈姐身边，轻轻拍着她的肩膀，安慰道：“陈姐，不用怕，现在咱们术后不是恢复得挺好吗？看看隔壁床的阿姨，积极配合治疗，保持好的心态，已经快要出院回家了。”

“您要对自己有信心，我们会尽最大的努力帮助您。”我试图打开她的心结，“现在最重要的是调节好自己的心态，配合我们的治疗，这样才能快点康复出院，对不对？”

见我这么说，隔壁床的阿姨也跟着一起安慰她。得到病友的鼓励后，陈姐慢慢安静下来，问我：“能不能不化疗？我听说化疗会很痛苦，会掉头发，会很丑。”

原来陈姐是担心头发掉了就不漂亮了。“咱们目前计划化疗用的这个药，确实会对头皮的毛囊产生一定的毒性作用，影响毛囊内头发的生长。但是，不需要过度的焦虑和紧张，药物治疗结束后会逐渐恢复，到时候会长出一头乌黑亮丽的秀发。”我拉着她的手说道。

“真的吗？小郭，我怕头发全掉光，那我就不敢出门，不敢拍照了。”她说。

“咱们可以去挑选假发或几顶漂亮的帽子，随时变换造型，而且您的爱人和孩子是多么爱您。为了家庭为了孩子，咱们也得振作起来，化疗可以更好地帮助身体恢复，一定要配合治疗。”我劝说道。

听到这里，她点点头。

“家庭是一棵根基牢固的大树，您和您爱人就是根，孩子是枝叶，而眼下的疾病好比是一场12级台风。”我对陈姐说，“如果想要把台风的伤害减到最低，树根必须坚韧，这样才可以抵御风雨。”

陈姐说：“谢谢小郭，我明白了。只有我自己足够坚强、足够勇敢，这个家才不会因此倒下。我一定好好配合治疗。”

接下来，化疗的副作用让陈姐的身体极度虚弱，同时也给她的心理带来了巨大压力。在输液时，她会死死盯住液体的输注速度，身体有一点异常，就会把我叫过去询问。这透露出她内心的恐惧和不安。

每当这时，我会用温暖的语言表达对她的理解和关心。安排好日常护理工作之余，我会陪伴在她身边，跟她一起回顾她在生活、工作中的一些成就和快乐时刻，让她意识到自己仍然是那个坚强而有价值的人。情绪慢慢稳定下来后，她还会跟我分享她对家人的爱和对生活的期望。

第一个疗程结束后，陈姐要出院了。“陈姐早上好，今天吃过早饭了吗？昨天睡得怎么样？”交班前，我习惯性地来到陈姐床边跟她打招呼。

陈姐回答：“小郭，我吃过了，今天的胃口不错，昨晚也睡得很好。今天我就要出院回家了，感谢你这段时间对我的特殊照顾，让我重拾了信心和希望，我要以积极的心态面对后面的治疗。”她同时做了一个紧握拳头、加油打气的手势。

离别时，我们约定好14天后见。看着她远去的背影，我意识到，心理因素在健康中起着非常重要的作用。我们不仅要重视药物治疗的效果，还要重视非药物——心理护理干预的治疗效果，做好患者的心理疏导。通过倾听患者的故事，理解他们的情感和体验，从而提供个性化的支持，帮助患者认识和处理负面情绪，鼓励他们保持积极的态度和信心。

护理不是人说话，而是话说人。要发扬“人本位”为中心的护理理念，必须注重人文关怀，做到及时、到位、专业、规范、安全、舒适的护理。叙事是改变的开始，行动是结果的导向。以心为灯，用心呵护。护士需要更加关注患者的情绪、感受、体验，用心去发现他们的故事，发现故事以外的事件，从而做个会聊天、有温度的护士。

（作者为北京朝阳医院普外科护士）