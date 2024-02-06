“打耳洞”这件小事 劝你还是去医院

穿耳孔也被称为打耳洞，它可以说是不少爱美女士的常规操作，有的人甚至会在耳朵上打多个耳孔，以便佩戴各种时尚耳饰。不过，医生喊话了——打耳洞看似简单也是有风险的，最好还是去医院完成。

去医院穿耳孔理由就一个

穿耳孔是一项需要谨慎对待的有创操作，选择正规医疗机构的最大优点就是安全。医疗机构会使用专业的设备和消毒工具，在穿耳孔前，医生还会进行详细检查，确保耳朵没有任何感染或其他问题。穿耳孔之后，医生也会交代注意事项，降低并发症的风险。

非正规场所通常没有经过专业培训的医生，也没有适当的设备和消毒措施。这可能导致感染、疼痛和其他并发症的发生。此外，这些地方的操作可能不够精确，导致耳孔位置不合理或不对称，影响美观。

穿耳孔的另外一个风险

除了一般的风险外，穿耳孔还有一个特殊的风险，那就是瘢痕疙瘩的形成。瘢痕疙瘩是指在伤口愈合过程中，产生过多的胶原蛋白，最后表现为隆出正常皮肤，形状不一，色红质硬的良性肿块。这种情况在穿耳孔中比较常见，尤其是当伤口愈合不良或感染时。

出现瘢痕疙瘩怎么办？

对于瘢痕疙瘩，正规医疗机构的整形外科医生可以通过手术，将瘢痕疙瘩切除或改善。手术通常会在局部麻醉下进行，过程相对快捷而安全。然而，手术后仍然需要进行一段时间的恢复、护理以及进一步治疗，以确保伤口的正常愈合和预防瘢痕的复发。

文/曹迁（北京朝阳医院）