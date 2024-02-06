治理减肥“推荐”乱象要以不变应万变

当下，在各大社交平台上，各类减肥教程的视频、帖子层出不穷，一些人甚至成了专门的减肥博主。除平台时不时推荐健身、节食等减肥方法，还有不少减肥博主推崇“吃吃喝喝生活化减脂方式”“跟着吃就能瘦”的“食疗减肥法”等，一些减肥博主的“经验帖”背后，是满满的“生意经”。有网友调侃说：博主以记录减肥过程之名，行产品推销之实。（2月5日《法治日报》）

早年前的减肥“推荐”，靠的是实体机构，或者是熟人、微商介绍。后来减肥“推荐”广泛出现在互联网上，通过减肥笔记或“种草帖”等推荐减肥产品，或将网友引流到实体机构减肥。短视频出现后，很快催生了大量减肥博主，最初或有博主单纯以分享减肥经验为主，后来一些短视频沦为大卖场，以减肥“推荐”之名行产品推荐之实。减肥“推荐”的新花样不断涌现，让人目不暇接、防不胜防。

某些减肥博主的“创新”做法更具欺骗性，网友上当的可能性明显提升。宣扬大吃大喝也能减肥，切中一些减肥者的“贪嘴”和“懒”两大弱点，因此不乏拥趸。还有减肥博主口里喊着打假，自己却兜售假减肥产品，上演一场贼喊捉贼的把戏。司美格鲁肽等降糖处方药被炒成“减肥神药”，更因为带有“前沿科技”的光环而让很多减肥者趋之若鹜，却全然不顾潜在的巨大风险。

网上减肥“推荐”有善变的花样，治理要有不变的定力。尤其是，网络平台内部监督永远不能放松。平台对减肥博主们的出格做法不可能不知，对这些行为的违法性也应该了如指掌，但这类“推荐”仍然大量存在，说明一些平台疏于管理，甚至存在故意“放水”的可能。平台应依法履行内部监督的责任，只有让没有尽到监督责任的平台付出更大的代价，才能提升他们实施自我监督的自觉性。

外部监督则要找准抓手，其中几个关键点尤其要把握好。比如，相关“推荐”算不算广告，这一点尤其要分清，若将之定性为广告，就应该按照虚假广告来监管和惩处。再如，有些产品属于药品，部分减肥方式带有诊疗性质，这算不算非法销售药品和非法行医，若算，就应该以相关医疗法规作为惩处的依据……只要抓住这些关键点，监督和惩处就能一箭中的，并产生更强的震慑力。

减肥一直是社会热门话题，减肥产品的市场需求很大，已有和潜在的消费规模也很大。在巨大的利益驱使之下，减肥伪劣产品和“推荐”乱象还会不断出现。对此，除了各种监督均需得到强化之外，消费者也要提高个人的健康素养和辨别能力。

减肥没有捷径可走，“躺瘦”、“大吃大喝也能减肥”、一针见效减肥之类“推荐”，不过是一些赚钱的噱头而已。在大多数情况下，“管住嘴”和“迈开腿”永远是最管用的减肥方式。消费者只要保持正确的认知，那么不管减肥“推荐”如何花样翻新，都可以最大限度避免受到误导和伤害。