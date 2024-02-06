江苏江阴：居家适老化改造提升老人幸福感

“民政部门为老人免费安装了助力起身的扶手、监控视频设备、紧急呼叫设备，我们放心多了。”江苏省江阴市市民庞小芳告诉记者，“我母亲今年92岁，不跟我们住在一起，我们总是担心她会不会突然摔倒，会不会吃不好饭。现在只要打开手机，就能实时察看母亲的居家情况。”庞小芳说。

同样享受适老化改造便利的还有半失能老人蒋小忠。今年71岁的蒋小忠因半身失能，只能依靠妻子杨玉珍照料，“之前家里洗澡用的是浴缸，帮老伴洗澡很不方便。了解到适老化改造项目后，我们选择了‘浴改淋’专项套餐。”杨玉珍说，现在可以让老伴洗个“放心澡”了。

第二批主题教育开展以来，江阴市坚持问题导向，以“走基层、听声音、解难题、评成效”活动为抓手，聚焦企业所难、基层所盼、群众所想、发展所需，以“小切口”解决“大问题”。该市将“四下基层”和服务群众结合起来，紧扣老年人急难愁盼，将老人的“烦心事”办成“放心事”。

江阴重点关注老年人需求度高的功能性项目，适老化改造工作包括地面、门、卧室、厨房、如厕洗浴设备及老年用品配置，按照“一户一策”的原则施工改造，着重在有效性、实用性及满意度上下功夫，赢得了老年人及其家庭的认可。

适老化改造不只是在家里加装智能设备，更是要让这些“小设备”发挥“大能量”，这就离不开来自社区、援助人员的配套服务。庞小芳母亲家中安装的报警器后台与智慧养老平台相连，老人一旦按下呼救器，平台24小时值班人员将实时接到报警，并在第一时间内上门处理。

数据显示，自适老化改造启动以来，全市已有2460户老人受益。下一步，江阴将继续提升社会对适老化改造的认识，加大适老化改造市场主体的培育，进一步健全完善工作机制，吸引更多优质社会资源进入适老化改造市场，推进养老服务高质量发展。

（本报记者 苏 雁 本报通讯员 顾 莹）