健健康康过大年（新视野）

奶奶在世的时候，每到腊月，我就特别期待开启她的“宝罐子”。

那个泥封罐子在里屋床底下，她领着我去把它搬出来，用锤子敲碎泥土，打开封口，一股浓郁的酒香，立马冲出，飘满整间屋子——这就是过年才能吃上的酒枣。

这时，奶奶会用勺子从罐里捞出两粒，塞进我嘴里。那甜蜜的滋味，即便30多年过去，想起来，嘴角都会淌口水。

酒枣是用酒泡的吗？还是加了其他什么东西发酵而成？小的时候没问过，长大了也没人问了。不过，不管是酒泡的也好，还是发酵成果酒也罢，对于小孩子的神经发育都是有妨碍的。我高度怀疑今天脑子反应慢，是不是跟小时候吃了太多酒枣有关？

说笑了，那会儿人不可能有今天的健康观念。健康观念、健康素养的建立，是物质生活水平大幅提升之后的事。所谓“高糖冠脑”这些富贵病，不是得先富起来才能得吗？在物资匮乏时期，在一年到头只有过年才能吃上肉、吃上糖的日子里，先填饱肚子再说吧。

中国发展太快了，小时候过年吃几个枣就快乐得不行不行的，如今满桌子鸡鸭鱼肉，也提不起太大胃口。很多人说过年没有了年味，事实上，不少年味跟健康是有矛盾的。

比如过年期间聚餐多，食物往往油腻不说，喝酒也多。这对于肝胆病患者很不友好。肝病患者饮酒，会直接伤害肝细胞，甚至会使肝细胞变性或坏死，导致病情进一步恶化。胆病患者如果大量进食荤腻食品，会加重胆囊的负担，诱发急性胆囊炎。

过年期间聚会多，还要走亲访友。春节期间北方天气寒冷，甲流、乙流、丙流之类病毒容易传播，人们容易伤风感冒，这时再聚在一起，极易造成交叉感染。尤其去给老人拜年时，更要注意。有的老人本来就体弱多病，拜个年把病毒也带去就不合适了。

过年期间热闹多，亲友相聚，聊聊家常，说说近况，对很多人当然是很高兴的事儿，除了高血压患者。对他们来说，人多确实热闹，可也会使大脑处于兴奋状态，导致体内儿茶酚胺分泌增多，严重时可能会促使心跳加快、血流加速、小动脉痉挛、血压升高，从而诱发心脑血管病发作。

过年期间熬夜多，除夕很多地方有“守岁”的年俗，还有的地方半夜十二点才下饺子，吃完收拾收拾，唠唠嗑，天就快亮了。其他几天，往往玩得比较晚，容易晨昏颠倒。胃及十二指肠溃疡患者如果也这样熬通宵，使身体过于疲劳或睡眠不足，极易引起疾病发作或病情加重。

其实，患者需要避免这些影响健康的因素，健康人群、亚健康人群，也同样需要注意，尽量避免顿顿大鱼大肉、“一夜麻将响到明”这样损害健康的行为。

春节产生于农耕时代，在现代社会中需要调适，需要革新，这是题中应有之义。尤其在健康越来越为现代人所看重的今天，春节要过，更要健健康康地过。根据个人情况，适时调整过年节奏，适当调整过年饮食，既把年过好了，又不损害身体，过个健康年，难道不好吗？