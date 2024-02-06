新春将至，陕西西安花卉市场迎来销售旺季，寓意吉祥的年宵花争奇斗艳，顾客驻足于花海之间赏花购花，喜迎佳节。

新华社记者 刘 潇摄

春节临近，年宵花产品迎来销售高峰。中国花卉协会调度显示，与往年相比，今年的年宵花产品更注重传统文化与现代元素的融合，品种越来越丰富，品质进一步提高。

据介绍，今年年宵花市场供销两旺，整体价格和去年基本持平。往年流行的蝴蝶兰、大花蕙兰、仙客来、富贵籽等传统年宵花产品依然畅销，朱顶红、宝莲灯、北美冬青、红玉珠、精品组合盆栽、创意盆栽等新品种日益受到消费者青睐，价格亲民、花朵多、花期长的年宵花最受欢迎。

从节日到日常，花卉消费正逐渐走进越来越多消费者的生活中，拉动花卉产业不断发展壮大。来自中国花卉协会的统计数据显示，截至2022年底，全国花卉种植面积149.42万公顷；2022年销售额2254.76亿元、同比增长4.36％，进出口贸易总额7.2亿美元、同比增长2.71%。全国花卉从业人员近530万人，其中花农近170万户。

从全球范围来看，中国观赏苗木、切花和盆栽植物、种球的生产面积分别位居世界前列，是全球最大的康乃馨、百合切花生产国和第二大月季和菊花切花生产国。近10年来，中国鲜切花生产稳中有增，主要产区有云南、江苏、浙江、广东等，尤其是主产区云南鲜切花生产一直保持高速增长。目前市场上鲜切花种类以玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗、非洲菊等为主。

中国花卉协会秘书长张引潮表示，随着电商发展，鲜花电商零售市场规模已达到全国花卉零售市场总规模的五成以上，中国花卉流通呈渠道多元化、消费便利化、供应链不断完善、物流配套发展迅速、供应链数据化应用场景增强等多方面特点。

聚焦花卉产业发展，一系列新举措加快出台。国家林草局、农业农村部不久前联合印发文件，提出推进花卉种业自主创新、完善花卉产业链供应链体系等7方面发展战略，对全国花卉生产和市场进行区域和产品类型布局，并明确了强化花卉种质资源保护体系建设、加强花卉种业创新平台建设等11项重点工作。同时，北京、上海、江苏、浙江、云南、贵州等地结合实际，相继出台了当地推进花卉业高质量发展的实施意见或行动方案，取得明显成效。花卉产业点“靓”了生活，也在优化农业产业结构、推动乡村全面振兴等方面发挥着越来越重要的作用。