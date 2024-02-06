优化消费环境 释放消费潜力

2023年全年，全国社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，消费对经济发展的基础性作用不断增强。近日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部部长王文涛说，去年，商务部围绕恢复和扩大消费举办了一系列活动，取得了显著成效。今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，商务部将推动消费持续扩大。

一是办好“消费促进年”一系列活动。今年，商务部将紧扣中央经济工作会议中“持续扩大”这个关键词，增强消费市场回升势头。商务部将今年定为“消费促进年”，围绕着“持续扩大”这个关键词，将与相关部门和各方一道，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验。比如，突出节庆时令，结合传统节日、公休假日等消费旺季，组织举办网上年货节、数商兴农庆丰收、冰雪消费季等活动。再比如，突出地方特色，结合地方特色民俗，培育标志性活动品牌，像京津冀消费季、上海“五五购物节”、浙江“浙里来消费”、重庆“爱尚重庆”等。

二是推动汽车、家电等以旧换新。商务部作了一些统计，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。2023年，汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大。同时，汽车、家电等消费品以旧换新是一个非常系统的工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。商务部将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新、升级的需要。

三是促进国货“潮品”消费。国货和“潮品”两者的“跨界”碰撞交融，已经激发出居民生活和消费的新热点。商务部将持续关注国货“潮品”的消费，也开展了一系列相关工作。比如，商务部从2006年以来部署开展“中华老字号”认定工作，去年完善了“有进有出”的动态管理机制，移出了一部分长期经营不善的品牌，同时又按照相关规定、标准，拟认定新一批300多个“中华老字号”。今年，商务部还将办好“老字号嘉年华”和“老字号数字博物馆”，推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化和商业基础。

四是持续优化消费环境。我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平是不同的，要采取不同方式、政策指导和推进。在城市，将继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，不断提升城市的消费能级。在农村，将深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。