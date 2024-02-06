便民惠民，适配多孩家庭消费（微经济）

随着各方积极探索，持续便民惠民，将在进一步适配多孩家庭消费的同时，共同推进生育友好型社会建设

临近春节，又到出游旺季，笔者在规划自己的出行方案时，发现预订平台上的不少酒店和景区推出了适配多孩家庭消费的产品和服务。这样的变化让人眼前一亮。

过去，传统酒店的房间大多是大床房或标间，即便可以加床，住客也要额外支付一笔费用。对此，有的多孩家庭选择额外付费增加一间房，有的则选择降低居住体验“挤一挤”。

如今，这样的情况正在发生改变。在预订平台上，越来越多的酒店被消费者标记为“多孩推荐酒店”。这里的家庭房往往配置两张大床或者儿童上下床，床位更多、房型更宽敞。合理的产品设计，不仅满足了多孩家庭的居住需求、提供了温馨又亲密的居住空间，还为出行节省了部分开支。

与酒店住宿类似，不少景区和场馆也开始注重多孩家庭的需求。比如，一些公益性运动场馆或展馆展厅放宽了限制，允许一名成年人免费携带两名及以上儿童。一些景区和游乐场也推出了“一大两小”“三大三小”等购票方案，游玩选择更多，多孩家庭的获得感显著提高。

从标间到家庭房，从“两大一小”到“三大三小”，围绕多孩家庭的文旅产品和服务不断丰富，既优化了消费体验，又拓宽了相关经营主体的收入渠道。不仅如此，在多孩家庭数量增加的背景下，交通、餐饮等环节的消费需求也将被激发，这对产品和服务供给提出了更高要求。随着各方积极探索，持续便民惠民，将在进一步适配多孩家庭消费的同时，共同推进生育友好型社会建设。

《 人民日报 》（ 2024年02月06日 10 版）