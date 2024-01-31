青少年脊柱侧弯之日常生活姿态管理

近年来，我国儿童青少年脊柱侧弯的发病人群越来越高，已成为继肥胖症、近视之后我国儿童青少年健康的第三大“杀手”，目前我国已将脊柱侧弯纳入入学或每学年的常规体检。

青少年脊柱侧弯较肥胖症、近视具有“隐秘性”特点，其发病时患者不痛不痒，许多家长很难在第一时间发现青少年脊柱侧弯的问题，随着现在孩子课业繁重，学习压力加大，不爱运动，长时间保持一个不良的姿势，早期无明显不适症状，不易被观察。家长如未能在平时多留意，往往不能第一时间发现青少年脊柱侧弯的问题，等到发现时已经错过了最佳治疗窗口，发病后如不及时干预，往往会带来身体及心理的双重问题。因此，青少年脊柱侧弯提倡三早——“早发现、早诊断、早干预”。

我们强调在青少年生长发育期前广泛开展脊柱侧弯筛查及防治等健康管理。目前关于青少年脊柱侧弯除了到正规有资质的医疗机构去训练、治疗外，家长的参与也尤为重要。青少年脊柱侧弯问题需要你（家长）、我（医务人员）和他（子女）的共同努力，我们将之称为脊柱侧弯的“日常生活姿态管理”。

在门诊接触的众多青少年脊柱侧弯患者中，握笔姿势，写作业时的姿势都存在这样那样的问题。通过我们的姿势指导，四个月后复查时大部分孩子的侧弯角度都有所改善，最明显的纠正了4度。所以我们生活中需要加强对孩子日常生活姿态管理。

今天，就为大家进行青少年脊柱侧弯之日常生活姿态管理的相关科普知识。

日常生活姿态管理包括哪些？

1、站姿

正确的站姿应该是：头不要向前倾，挺胸抬头微收下颌，双肩自然下垂，收紧腹肌，保持腰、背、骨盆在一个平面上，不要出现弯腰撅屁股，更不要长时间单边斜站，要使重心平均分散在脚掌和脚跟，膝盖自然保持5-10°弯曲。

2、坐姿

保持良好的坐姿，不做“葛优”躺，写作业和用餐的时不跷二郎腿；前胸两侧距离桌面相等，作业放置于与身体正中相对，臀部尽量坐满座位，背部自然倚靠在椅背上、不要弯腰驼背；头不要往前倾，椅子的高度约等于小腿的长度，双脚自然平放于地面，若椅腿过长，可在脚下放个垫脚凳。

3、睡姿

正确的睡姿对身体的健康也很重要，大部分人一天中约1/3的时间都是睡眠时间，孩子应把身体伸展开，不要蜷缩着睡觉；仰卧时，枕头下缘抵在肩上，头后枕部放于枕头中间，这样背部和颈椎的肌肉最为放松。膝下可垫软枕，缓解整个腰部的张力，让腰椎可以放松平贴床面。侧卧睡时，避免侧弯的凸侧在下方，并在两腿之间放入枕头支撑，这样可以减少脊柱的受力，防止骨盆的歪斜，两侧的膝关节在侧睡时宜避免交错开来，尽可能双腿弯曲、伸直到相同角度，以避免骨盆的不平衡。既有胸弯又有腰弯的，我们一般建议仰卧睡，因为不管朝哪侧睡都有可能加重另一个弯。

其他注意事项

1、背包的选择：孩子应避免选择单肩包、手提包，双肩包最合适。

2、重视家庭的康复训练：父母和孩子一起训练，让孩子开心和接受，多鼓励和奖励孩子，让困难枯燥的训练过程变得易于接受，短时多次累加的练习。

3、合适的锻炼：合适的锻炼对青少年脊柱侧弯的康复是有益的，但要避免高强度、单一的以及单侧发力等不合理的运动，大部分全身性、协调对称性的运动对侧弯都有益处。比如伸懒腰可以有效缓解背部肌肉的痉挛、紧张，舒展肌肉。游泳、跑步、骑车等有氧运动能改善心肺功能，有效提高核心肌肉控制，但强度不宜过大。这里重点强调一下借助吊单双杠进行的活动要尽量避免，尤其是女孩子肌肉力量比较弱，容易造成手部和上肢的损伤。肥胖的孩子一定要注重对孩子体重的管理。