直播预告：如何让孩子健康快乐过寒假？

寒假来临，在孩子们享受假期生活的同时，健康和安全问题也不容忽视。那么，该如何确保孩子度过一个安全健康、愉快充实的假期？

1月26日14：00至15：00，首都医科大学附属北京儿童医院儿童保健中心主任医师张峰将做客人民好医生直播间，就如何确保孩子度过快乐健康的假期等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

张峰，首都医科大学附属北京儿童医院儿童保健中心主任医师、知名专家，世界中联优生优育专业委员会常务理事、中国优生科学协会理事、中国医师协会儿童健康专业委员会委员、中国医师协会儿科医师分会儿童保健专业委员会委员、中国优生科学协会小儿营养专业委员会委员、全国妇幼健康研究会儿科能力建设专委会常务委员、全国妇幼健康研究会儿童早期发展专委会委员、中国优生优育学会委员、健康管理学分会委员会委员、北京妇产学会理事。

如何收看：

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