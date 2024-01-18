杭州探索全国首个“午休躺睡”规范

自2023年有全国人大代表建议中小学生“午休躺睡”开始，学生午休成为全民关心的话题。怎么躺睡，如何推广，浙江、福建、河南、湖南等多地学校推出相应办法。有的学校采用可折叠桌椅、折叠床，有的学校将空闲教室、活动室改造成午休室。前天，浙江省中小学“午休躺睡”现场会在钱塘区幸福河小学举办，会议现场发布《钱塘区中小学生“舒心躺睡”管理与服务规范》，明确提出应尊重学校和学段的差异性，因地制宜开展“舒心躺睡”工作，务求实效。这是全国首个由县（市、区）制定的中小学午休躺睡标准，目前正在公开征求意见。

全国人大代表建议中小学“午休躺睡”

2023年全国“两会”召开时，全国人大代表、浙江省衢州市中医医院副院长陈玮提交建议，在全国尽快实施中小学“午休舒心躺睡”工程，为孩子躺着午睡创造条件。随后，学生如何午休成了社会关心的话题。

2023年11月，教育部官网针对十四届全国人大一次会议一份“关于尽快实施午休‘舒心躺睡’工程的建议”作出答复称，充足的睡眠时间，对保障学生身心健康发展非常重要，教育部高度重视中小学校作息时间规范管理，保证中小学生足够的睡眠时间。

教育部在答复中提到，目前不少地方已经结合具体实际，开始校内午休的探索实践。例如，山西逐步在全省城市主城区和县城公办非寄宿制小学提供午休及午间活动服务。郑州市郑东新区教文体局鼓励学校将多功能室、阅览室、体育馆等场所在午休时间向学生开放，配备午休设施，加强午休管理，提高学生午休质量。山东省实验小学在教室四周安装靠墙式折叠收纳床柜，折叠为柜、拉开为床，改善学生睡眠条件。下一步，教育部将继续引导鼓励支持有条件的地方，统筹现有办学条件和设施设备，因地制宜创造学生午休条件。

浙江、福建等多地向中小学推广

北青报记者梳理发现，目前，全国不少地方已开启校内午休的探索实践，一些地方在全市学校推广午休服务。对于“午休躺睡”，场地和经费是最大困难。为了解决这些问题，各地学校因地制宜想出对应的办法，积极推进“午休躺睡”。

福建泉州部分小学2023年推广校内午休，一些学校试点使用可躺睡桌椅。使用椅子上的旋钮，课桌椅很快变成一张“午睡床”。在泉州市东星实验小学的一年级教室，午休时间，同学们娴熟地摆动椅子上的旋钮，课桌椅很快变成“午睡床”，一些同学还会拿出自己准备的枕头被褥，教室就变成一个午休的临时“宿舍”。这些“可折叠”桌椅还可以根据不同孩子的身高、体重灵活地调节它的倾斜度，更符合学生的需求。对椅子进行适当的改装，可以节省教室的空间，这个方法在浙江省的部分学校也出现过，在杭州师范大学附属竞潮小学，同学们的椅子表面铺了一层灰色软布，课桌下方有一块可移动板，只要调高课桌高度、拉开椅子踏板，平时上课的课桌椅就可以变成午休床。

除了改装课桌椅，一些学校尝试将校内不用的教室改造成午休室，让同学们安心休息。在河南郑州，郑东新区龙腾小学由于只教学四个年级，因此将暂时空置的五年级、六年级教室改造成午休室，统一为孩子们准备防潮垫、被褥、枕头等用具，让孩子每天中午能够躺睡午休。此外，学校还给每一个班级安排两个配班老师。在郑东新区的永昌小学，学校的空余教室被改造出来给学生们午休使用。该校已按照最大招生人数进行统筹计划，学校的室内运动场、活动室都将列入供学生未来躺睡午休使用。永昌小学校长郑冬芳表示，要先保证低年级的孩子可以午休，他们在最需要成长的时间，幼儿园过渡到小学这个时间要过渡好，所以先保证他们。目前，郑东新区已有18所学校实现学生“午休躺睡”，对于老城区的部分学校无法完全实现学生躺睡的问题，当地也因地制宜对学校加强了学生睡眠制度的管理。

在城市之外，一些乡村小学也在积极探索“午休躺睡”的新方式。在湖南株洲醴陵茶山镇梅霞完全小学，每个学生都拥有一张可以躺着午休的折叠小床，女生在单独的教室里集体午休，男生们则会在各自班级的后方空间铺床休息，大家每天中午保证至少有40分钟的躺睡时间。据了解，茶山镇梅霞完全小学的学生大部分都是留守儿童，并且距离学校有一定的距离，六成以上的学生不具备回家午休的条件。学校通过问卷调查和随机访谈了解到，九成以上学生反映，趴着睡容易手酸、肚子胀气、流口水、头部出汗。因此，在2023年5月，梅霞小学在学校条件和资金都有限的情况下，尽最大努力尝试让同学们实现“午休躺睡”。最初规划的躺睡模式，是在水泥地上铺一层防潮垫和拼接的泡沫地垫。到了新学期，长沙市一家公益组织向学校捐赠了130张定制折叠小床，在这之后，在校学生午休开始实现从“趴桌上睡”“打地铺睡”变成“躺睡”。目前，醴陵市茶山镇4所中学、8所小学的2952名学生中，已有近1000名学生实现午休躺睡。

杭州钱塘区以自身经验形成“钱塘标准”

各地纷纷探索午休“躺睡”，由于地区、学校条件不同，多名基层教育工作者建议，午休“躺睡”可更多采用“一校一策”方案，为学生提供午休条件。校舍特别紧张的，可在教室内“打地铺”，由专项资金采购防潮地铺设备；没有学生宿舍的，可更换可躺式桌椅；也可在同一校区采用多种方式。

对此，浙江省杭州市钱塘区以自身经验形成了“钱塘标准”，为其他区县提供参考方案。前天，浙江省中小学“午休躺睡”现场会在钱塘区幸福河小学举办。会议现场发布了《钱塘区中小学生“舒心躺睡”管理与服务规范》（简称“《规范》”），这是全国首个由县（市、区）制定的中小学午休躺睡标准。

《规范》不仅在躺睡服务的目标、原则和流程做了相应的指导，而且在服务流程中，还对获取躺睡需求、整合躺睡场地、选择躺睡方式、躺睡寝具和明确躺睡流程这些方面做了指导。《规范》明确提出，应尊重学校和学段的差异性，因地制宜开展“舒心躺睡”工作，务求实效。同时，《规范》中提到，教室空间不足的可以利用图书馆、体育馆、社团活动室；躺睡方式可以选择折叠床、躺睡垫、睡袋、卡通床等不同寝具，实现十种躺睡方式。

之所以在杭州钱塘区形成“钱塘标准”，是因为从2023年5月，杭州就为钱塘区投入专项经费570万元，帮助该区46所学校5.7万名学生全面实现“午休躺睡”。据了解，钱塘区幸福河小学2021年起让学生“躺睡”午休，2022年开始尝试“帐篷躺睡”，采购睡垫，设计睡前阅读、听音乐，醒后做操、整内务等流程，目前已从“帐篷1.0版躺睡模式”升级为“个性化多场景3.0版躺睡模式”，使用普通教室以及社团活动室、音乐教室、图书馆等场地，设置沙发床、卡通床、帐篷等供不同年级、性别的孩子使用，还定制了毛毯。对精力旺盛或没有午休习惯的学生则安排阅览室，由老师带领进行阅读。

目前，该《规范》正在浙江政务服务网公开征求意见，市民可以对《规范》提出反馈意见。

文/本报记者 戴幼卿 实习生 方萌统筹/蒋朔