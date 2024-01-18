北京市流感疫情呈逐步下降趋势

最新监测数据显示，近一周本市哨点医院流感样病例中流感病毒阳性率为49.9%，较2023年12月初59.5%的峰值降低近10个百分点。近一周乙型流感病毒是当前主要流行株。北京青年报记者昨日从市疾控中心获悉，目前本市流感疫情仍处于较高流行水平，已呈现逐步下降趋势。在新冠疫情方面，目前本市新冠病毒感染疫情仍处于低流行水平，不过JN.1变异株占比逐渐增加，新冠疫情呈逐步上升趋势。针对近期本市呼吸道疾病的发展形势，首都医科大学附属北京朝阳医院党委常委、副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖回应若干热点问题，并给出健康提示。

JN.1变异株占比逐渐增加

童朝晖表示，目前我国南北方呼吸道感染性疾病仍以流感病毒感染为主，本流行季早期以甲型流感病毒为主，近一周乙型流感病毒占比增至88.5%，是当前主要流行株。目前本市流感疫情仍处于较高流行水平，已呈现逐步下降趋势。流感样病例中，新冠病毒阳性率呈低水平波动，目前占比前三位的分别为XBB.1.9及其亚分支，XBB.1.16及其亚分支和XBB.1.22及其亚分支。JN.1变异株占比逐渐增加，新冠疫情呈逐步上升趋势。研究发现，JN.1变异株传播能力有所增强，但尚无证据表明其致病力增加。

关于甲流和乙流，童朝晖介绍，两者是流感病毒两种不同的亚型，它们都含有血凝素和神经氨酸酶两种主要的表面蛋白，但结构有差异，导致它们之间的抗原性差异也较大，但致病性差异不大。“无论是甲流还是乙流，临床症状差别不大，常常表现为高热、浑身肌肉酸痛，发热往往持续发生，吃退烧药几个小时后还会烧起来。呼吸道症状，如流鼻涕、鼻塞、咳嗽反而会轻一些。由于感染甲流后产生的特异性抗体无法提供对乙流感染的有效防护，反之亦然，因此，在感染过甲流后，仍然可能感染乙流。”

童朝晖建议，当出现上述流感症状时要及时进行鉴别诊断，进行抗原或核酸检测，明确诊断后可以针对性治疗。例如，流感可以使用抗流感药物，尤其老年人、儿童和有基础性疾病的患者更要尽早使用抗流感药物。

建议高风险人群提前接种疫苗

在防护方面，童朝晖表示，呼吸道感染性疾病的防护主要包括科学佩戴口罩、开窗通风、勤洗手。随着寒假和春运的到来，探亲访友和旅游的人员将明显增加，在乘坐公共交通工具时，或到人员密集的地方建议佩戴口罩。高危风险人群应减少去人员密集场所，避免交叉感染。保持手卫生良好习惯，外出回家后、饭前便后、触摸眼睛、鼻或口腔前后要勤洗手。

在疫苗接种方面，童朝晖提醒，预防流感和新冠病毒感染最有效、最经济的方法是接种疫苗，尤其是老年人、肺部基础病人群、免疫抑制人群、糖尿病人群、慢性肾脏疾病人群等应提前接种疫苗，避免重症感染发生。对于新冠，近期又有6款保护效果好的新冠疫苗（含XBB变异株抗原成分）获准紧急使用，如已在本市使用的包含了Beta、BA.1、BQ.1.1、XBB.1等4种变异株抗原成分的新四价疫苗。研究结果显示，该疫苗能产生较高水平的针对XBB、JN.1等流行毒株的中和抗体。建议上述高危风险人群，尽快接种含XBB变异株抗原成分疫苗，提高保护效果。

所有社区医疗机构均配备小分子药物

北青报记者昨日从市疾控中心了解到，为有效做好冬春季呼吸道传染病的防治，保障市民过一个健康祥和的春节，本市加强了各项疫情防控工作。其中，全市约300家医疗机构发热门诊应开尽开，满足发热患者就医需求。全市所有社区卫生服务中心均已配备小分子等多种治疗新冠和流感药物，接诊发热症状病人，为群众提供就近服务。

同时，有关部门将加强养老机构和社区老年人健康管理，畅通就诊、转诊渠道，做到早诊断、早治疗。通过互联网医保移动支付、线上问诊开药、药品配送到家等服务，便捷群众居家康复。

市疾控中心表示，目前全市医疗机构、零售和线上药店发热、止咳等药品和抗原试剂等储备充足、供应稳定，保障患者多元化用药需求。开展呼吸道传染病防控与诊疗救治培训，持续做好疫情监测，密切关注态势变化，及时优化调整应对措施，保障市民健康。