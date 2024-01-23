世卫组织呼吁为“X疾病”作准备

科技日报北京1月22日电 （记者张佳欣）在近期举行的2024年瑞士达沃斯世界经济论坛上，一种被命名为“X”的未知病原体成为全球领导人集中讨论的焦点。据外媒近日报道，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞呼吁各国在今年5月以前签署“大流行病条约”，为应对“X疾病”这一共同的敌人作准备。

“X疾病”本身不是一种特定的疾病，而是一个标签，指代新发现的病原体或任何具有大流行潜力的已知病原体。根据2022年WHO的新闻稿，它被添加到2017年研究的病原体短名单中，与严重急性呼吸系统综合征（SARS）和埃博拉等已知“杀手”并列，可能导致严重的全球流行疾病。

美国约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心高级学者阿梅什·阿达贾博士表示，“X疾病”预计将表现为一种呼吸道病毒。这种病毒可能已存在于动物种群中，但尚未传播至人类宿主。他解释说，动物宿主可能是携带冠状病毒的蝙蝠，也可能是携带禽流感病毒的鸟类，又或是其它类似于猪的动物。

美国哥伦比亚广播公司报道称，这种假设的“X疾病”致命性或比新冠病毒感染高20倍。

谭德塞表示，“X疾病”引起了很多关注，但这并不是一个新提法。WHO首次使用该术语是在2018年。谭德塞说，新冠病毒感染可能是第一个“X疾病”，科学家和专家正在积极学习抗击新冠的经验。如果人们没有作好应对“X疾病”的准备，这种严重的疾病可能会造成比新冠更大的伤害。

谭德塞呼吁，各国需要针对新疾病建立更好的预警系统，卫生服务能力也需要提高，以应对医疗需求意外激增的情况。目前，WHO已经采取措施，包括设立流行病基金以及在南非建立技术转让中心，以解决疫苗分配不公平的问题。