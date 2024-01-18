购买保温杯 材质要选对

在冬季，很多人习惯外出时用保温杯饮水。如今，市面上的保温杯种类很多，如何才能选出安全性高的保温杯？保温杯不宜装哪些液体？科技日报记者就此采访了相关专家。

“制作保温杯的材料有不锈钢、玻璃、陶瓷等。不锈钢材质的保温杯相对安全，因为它们一般经过除锈、钝化等多道工序，可以避免产生有害物质。不锈钢材料主要有201、304和316这三种。”中国石油大学理学院副教授周广刚在接受科技日报记者采访时介绍。

201不锈钢的主要成分是铬、锰、镍，耐腐蚀性相对较差。这种不锈钢即使经过抛光颜色也偏黑，被广泛应用于对材质要求不高的装饰领域。

304不锈钢的主要成分是铬、镍，有良好的耐蚀性和耐热性。这种不锈钢一般用于制作餐具、家具、医疗器材等。

316不锈钢在304不锈钢的基础上添加了金属钼，抗腐蚀性更强。它主要被应用于食品工业、钟表饰品、制药行业、航天、医疗器材等领域。

304和316不锈钢都属于食品级不锈钢，可以作为制造保温杯的材料。“在选购保温杯时，建议消费者选择标注304、316或‘食品接触用不锈钢’字样的杯子。这类杯子的安全性更有保障。”周广刚说。

那么，保温杯不宜装哪些液体？

一是酸性饮料。橙汁、可乐等酸性饮料容易与不锈钢发生化学反应，导致有害物质析出。这或会对保温杯的内壁造成损伤，也可能导致保温杯的密封性能下降，影响保温效果。

二是茶水。茶水在高温和恒温的条件下容易发酵，进而导致水体中有害物质增多。

三是中药汤。中药汤成分复杂，容易与保温杯发生化学反应，影响药效，甚至产生有害物质。