如何远离这种“刻骨之痛”

图为北京朝阳医院风湿免疫科主任医师孟娟。

“痛不欲生，来去如风”，有人这样形容痛风。有研究表明，曾经被认为是“老年病”的痛风，如今困扰着越来越多的年轻人。什么是痛风？痛风发作的诱因有哪些？如何预防、缓解和治疗痛风？北京朝阳医院风湿免疫科主任医师孟娟进行了详细解答。

尿酸过高，痛风关节炎“不请自来”

17岁的亮亮，被父母用轮椅小心翼翼推进了医院的风湿免疫科。

“这是我接诊过的最小的痛风患者，才17岁。”孟娟说，亮亮是一名高二学生，放寒假后和同学聚餐吃火锅，夜里他的脚趾突然发生剧烈疼痛，吃止疼药也收效甚微，最终被诊断为痛风。

检查发现，亮亮身高1.85米，体重105公斤，身体质量指数（BMI）超过30，属于肥胖，他的血尿酸数值已经远远超出正常水平。“家长介绍，亮亮平时吃肉多、运动少，把饮料当水喝，还喜欢熬夜。”孟娟说，由于高二学习紧张，亮亮的父母经常炖肉汤给他补身体，殊不知，这样做反而升高了亮亮的血尿酸水平，多种因素长期作用下，最终引发了痛风。

《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》显示，我国高尿酸血症患病人数约为1.77亿，其中痛风患者约1466万人，而且近年来呈现出明显的年轻化趋势。

“目前国内文献报道的最小痛风患者仅有11岁。在临床中，像亮亮这样的青少年痛风患者并不罕见。”孟娟发现，年轻人患痛风往往与不良生活习惯有关，例如喜欢海鲜和肉类等高嘌呤荤食，爱喝饮料、抽烟、作息不规律、肥胖等。

“痛风是嘌呤代谢异常致血尿酸升高、尿酸结晶沉积在关节内而引发的一种代谢性风湿病。”孟娟介绍，典型痛风常于夜间发作，起病急骤，患者常会出现突发一个或多个关节重度疼痛，以第一跖趾关节（大脚趾）、踝关节等出现红肿热痛较为常见。一般来说，痛风症状多于数天或2周内自行缓解。如果不积极治疗导致病情加重或反复发作，可能造成病变关节畸形、关节活动逐步受限，严重者可出现肾功能损害，常伴发高脂血症、高血压、糖尿病、冠心病等。

孟娟介绍，高尿酸血症是痛风发病的基础和最直接的病因。非同日两次空腹测血尿酸，如果男性及绝经后女性血尿酸＞420微摩尔/升，绝经前女性血尿酸＞360微摩尔/升，则被称为高尿酸血症。约1/3的高尿酸血症患者会发生痛风，约2/3的人可能会一直处于无症状状态，但高尿酸血症会影响全身各个器官，引起各种严重的并发症，因此，不论有无痛风，只要血尿酸水平达到一定高度，就应积极进行生活方式的调整和（或）降尿酸治疗。

“偏爱”男性，“刻骨之痛”可防可治

“痛风发作‘十级痛’，疼起来是真要命”“像是有蚂蚁在啃食骨头缝”“每一次发作都疼到流眼泪”……提起痛风，不少“中招者”这样描述它发作时的剧烈痛楚。

“剧烈的关节疼痛是痛风的典型表现，我们经常听到痛风患者说‘谁痛谁知道’。”孟娟介绍，在我国，痛风的发病率和知晓率普遍较高，但治疗率和控制率相对较低，这与人们对痛风的认识不足有关。

孟娟介绍，根据痛风的自然病程，可分为无症状高尿酸血症期、急性发作期、发作间歇期及慢性痛风石期。无症状高尿酸血症期处于临床前期，往往具有隐匿性，如果不查血尿酸一般很难发现尿酸水平升高；在临床期，有些患者的痛风性肾病也较为隐匿，常常是出现夜尿增多、血尿或尿酸性肾结石（如排尿困难、肾绞痛等）才发现异常。

“如果早期发现尿酸升高，例如在临床前期，可以通过调整生活方式、接受治疗等实现逆转；痛风性关节炎目前也被认为是可治愈的关节病。”孟娟强调，关键在于要控制血尿酸长期达标，这样会减少患者痛风发作次数甚至不再发作。

导致痛风的危险因素有哪些？“痛风的危险因素包括肥胖、饮酒、高血压、高血糖、经常服用影响尿酸代谢的药物，喜食富含嘌呤的食物、把含糖饮料当水喝等。”孟娟介绍，体重超标的人更受痛风“偏爱”。临床研究发现，肥胖是痛风发作的独立危险因素，与痛风的发生密切相关。

一般来说，40岁以上的男性是痛风最常见的发病群体。需要注意的是，有痛风家族史、痛风家族聚集现象的人群，其痛风发病相对会更早、病情也更严重。孟娟介绍，如果父母一方患了痛风，由于同样的生活方式，子女有40%—50%会患痛风，“例如，亮亮的父亲就是一位痛风患者，亮亮很容易复制父亲的生活方式，导致患痛风的风险增加。”

流行病学调查显示，我国痛风患者男女比例约为15∶1，呈现明显的“重男轻女”现象。痛风为什么更“偏爱”男性？

孟娟介绍，男性和女性体内都会分泌激素，男性以雄性激素为主，而女性更多是雌性激素。雄性激素会抑制肾脏对尿酸的排出，导致尿酸在体内的含量升高，从而加快尿酸结晶的形成和沉积；而雌激素则恰恰相反，它有促进尿酸排泄的作用，也能够抑制尿酸盐的形成，相对而言，痛风风险就降低了。女性绝经后痛风的发病率与男性相近，就是因为雌激素下降所导致的。

管住嘴、迈开腿，控体重、多饮水

“孟大夫，您还认识我吗？”

几年前，孟娟接诊过一位年轻的痛风患者小飞。再次见到他时，孟娟很难把眼前精神焕发、自信满满的小伙子和半年前那个拄着拐杖来就诊的人联系起来。

小飞是一位西餐厅的面点师，由于在体检中发现血尿酸升高而来到门诊进行咨询。“当时，他身高1.75米，体重100公斤，也属于肥胖，血尿酸达到650微摩尔/升。了解完他的病史、生活习惯等后，考虑到他的痛风是第一次发作，我建议他先改变生活方式，控制体重，定期复查。小伙子很配合，半年后他的体重已经降到82公斤，复查发现血尿酸水平也达标了。”孟娟说，瘦下来的小飞精神面貌发生了很大变化，“感觉整个人都变帅了。”

孟娟提醒，在日常生活中，要注意定期体检，及早发现高尿酸血症，在无症状高尿酸血症时开始控制，去除高危因素。如果出现大脚趾、踝关节红肿热痛，尤其高嘌呤饮食后发作，警惕痛风发作，及时到医院就诊。

“养成良好的习惯，能有效帮助远离痛风。我经常和患者说一个顺口溜：管住嘴、迈开腿，控体重、多饮水。”孟娟强调，控制好血尿酸水平是预防痛风恶化的关键，可以通过服用降尿酸药物和调整生活方式进行治疗。降尿酸药物需要医生视个体情况而定，在生活方式调整方面，可以采取以下措施——

饮食调整：限制高嘌呤食物的摄入，例如动物内脏、海鲜尤其是带壳类的海鲜，多吃水果、蔬菜、全谷类食物等低嘌呤食品。熬煮浓汤和火锅等烹饪方法会明显升高尿酸，痛风患者应尽量避免此类烹饪方式。

适量运动：适度有氧运动有助于降低体内尿酸水平，但不应过量、不宜剧烈运动。建议定期进行适量有氧运动，如散步、游泳、骑自行车等。痛风发作时，应停止运动好好休息，避免痛风加重。

保持健康体重：肥胖患者需要减肥并保持健康体重，以降低痛风发作的风险。

限制饮酒：酒精摄入越多，痛风发作风险越大。啤酒和烈酒（如白酒、洋酒、黄酒）均可增加痛风发作风险，因此应该限制饮酒或者戒酒。

喝足够的水：多喝水可以促进尿酸的排泄，从而降低血尿酸水平。膳食指南建议成人每天的饮水量，要在1500—1700毫升左右，可根据实际情况，适量增减。若有高尿酸血症，建议每天的喝水量应达到2000毫升以上。

避免过度疲劳和精神压力过大：过度疲劳和精神压力过大可能导致痛风发作，因此要注意调节自己的情绪，保持充足的休息。

常见痛风认识误区

问题1：痛风是否只有在关节疼痛时才需要治疗，不痛则不需要治疗？

答：不是。如果急性发作期缓解后就不再坚持治疗，极易导致痛风反复发作且病情加重。因此，患者切勿忽视痛风间歇期与缓解期的治疗，不可随意停药。

问题2：痛风是“富贵病”、只发生在有钱人身上，对吗？

答：不对。痛风与饮食习惯和生活方式有关。现代人生活水平提高，饮食结构改变，过多摄入高热量、高脂肪和高嘌呤的食物，缺乏运动，易引发痛风。因此，痛风已经成为一种常见病，不分贫富。

问题3：痛风性关节炎是否无法治愈、只能缓解症状？

答：不是。痛风性关节炎是可以治愈的关节性疾病。通过合理的治疗和生活方式调整，患者可以把尿酸水平控制在合理范围内，关节炎不再反复发作，痛风性关节炎也算是治愈了。

问题4：痛风发作后需要立即降尿酸对吗？

答：不对。首次痛风性关节炎急性发作的患者，应该以消炎止痛为主，不建议立即进行降尿酸治疗。血尿酸水平波动过大，会延长痛风的发作时间或症状加重。