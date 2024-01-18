给鸡蛋涂层膜就能保鲜？

眼下，春节的脚步越来越近，年的味道也越来越浓。逢年过节，许多人喜欢把鸡蛋当作贺礼。近来，有网友在储备年货时发现，自己买的鸡蛋上有一层膜。

那么，这层膜到底是什么？它会不会有食品安全风险？科技日报记者就此采访了相关专家。

膜的主要成分是液体石蜡

“涂膜是洁蛋工艺中的一个环节。工作人员会对来自养殖场的鸡蛋表面进行清洁、消毒，而后对鲜蛋进行涂膜处理。经过这一系列的处理后，鸡蛋即可上市。”天津农学院动物科学与动物医学学院教授李留安在接受记者采访时介绍，之所以给鸡蛋涂膜，主要是为了保鲜。

“蛋壳不是铜墙铁壁，表面有上万个小孔。”李留安进一步说，鸡蛋被长时间存放后，之所以会变得不新鲜，就是因为细菌、霉菌等会通过气孔进入鸡蛋内部。同时，鸡蛋内的水分和气体会通过气孔排出，从而影响鸡蛋的新鲜度和口感。

涂膜后，鸡蛋表面会形成一层保护性薄膜，封闭蛋壳气孔，抑制蛋壳表面微生物的繁殖，阻止微生物侵入鸡蛋内部，减少蛋内水分的挥发，最终达到延长鸡蛋保质期的目的。

李留安说，给鸡蛋涂膜操作简单，在常温下即可延长鸡蛋保鲜时间（25摄氏度条件下储存7周后仍可食用），便于远距离运输。这种方式较日常所用的冷藏保鲜法，以及美国、澳大利亚等国常用的气调贮藏保鲜法，成本更低。

那么，这层膜是否会影响食品安全？我们需要在食用时对其进行特殊处理吗？

“符合国家规定的保鲜涂膜，均属安全的食品添加剂，消费者不用担心。如果实在有顾虑，用盐水洗掉就可以。”李留安介绍，蛋壳保鲜涂膜的主要成分是食品级液体石蜡。除了液体石蜡外，单甘脂、植物油、凡士林、壳聚糖、聚乙烯醇、蜂胶等也是常见的食品级涂膜材料。

“液体石蜡成本低、成膜效果好。石蜡无毒无害，微量口服可治疗便秘，在食品加工行业中应用非常广泛。”李留安说，《食品安全国家标准—食品添加剂使用标准》指出，液体石蜡是合法的食品添加剂，最大使用量为5克/千克。

食物保鲜方法多种多样

涂膜保鲜是主要的食物保鲜方法之一。该保鲜方法除了被应用在鸡蛋上，还被应用在果蔬（柑橘、苹果、柠檬、黄瓜等）和肉制品（冷鲜肉、火腿等）上。

“水果涂膜材料多选择纯天然、无毒、无害的可食性壳聚糖、果蜡、动物油、植物油等，将其以浸渍、喷洒等方式涂于果实表面，可以达到保鲜的目的。”李留安说。

食品保鲜不只涂膜保鲜这一种方法，目前常用的方法还有气调贮藏保鲜、热处理保鲜、低温贮藏保鲜以及辐射保鲜等。

气调贮藏保鲜是通过调节密封包装中氧气、氮气、二氧化碳的比例，使密封包装中氧气含量降低、二氧化碳含量升高。“降低氧气含量，就可以有效抑制微生物繁殖，达到延长保质期的目的。”李留安说。

热处理保鲜常被用于罐头生产制作中。这种方法是以纯物理手段将罐头加热到一定温度，从而达到杀灭微生物的目的。

低温贮藏保鲜包括冷藏和冷冻。冰箱和冰柜保存食物就是应用了这种方法。低温可以降低食品中微生物的繁殖速度。在10摄氏度以下的环境中，绝大多数微生物和腐败菌的繁殖能力大大减弱；当温度降至零摄氏度以下时，微生物基本已经停止了对食物的分解；当温度降至零下10摄氏度时，大多数微生物将不能存活。低温还能降低食物和微生物中一些酶的活性。

除此之外，还有辐射保鲜法。该方法利用放射性元素产生的辐射能量，对新鲜肉类及其制品、粮食、水果、蔬菜、调味料等进行杀菌、杀虫等处理，从而最大限度地延长食品保质期。