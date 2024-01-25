3部门：全国将年增社区医院超500个

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，为持续提升基层防病治病和健康管理能力，近日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司制定《“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动方案》（以下简称《行动方案》）并印发通知。

《行动方案》提出，到2025年，服务人口超过1万人的乡镇卫生院和社区卫生服务中心普遍达到能力标准，全国达到推荐标准的机构达到20%以上，其中东、中、西部省份分别达到30%、20%和10%以上；服务人口不足1万人或机构人员少于10人的，对照标准持续提升服务能力。全国每年新增社区医院500个以上，力争到2025年全国累计建成社区医院的社区卫生服务中心比例达到30%以上。

《行动方案》从机构建设层面提出如下具体任务要求：一是指导各地规范开展“优质服务基层行”活动，对照《乡镇卫生院服务能力标准（2022版）》《社区卫生服务中心服务能力标准（2022版）》，提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力；二是指导各地主要依托城市社区卫生服务中心开展社区医院建设，对照《社区医院基本标准》，提升社区卫生服务中心基本医疗服务能力，并保持基层医疗卫生机构的功能定位和公益属性不变；三是重点支持建设一批能力较强、服务人口较多、距离县城较远、具有一定辐射和带动作用的中心卫生院，有条件的达到二级医院水平；四是根据《村卫生室服务能力标准（2022版）》，加强村卫生室建设，强化和拓展符合功能定位的医疗服务，积极通过乡村一体化管理实现村卫生室医保结算。