寒假学习困难门诊爆满，能让“学渣”逆袭吗？

中新网北京1月25日电(邵萌 张钰惠)随着期末考试和寒假的到来，首都儿科研究所(以下简称“首儿所”)的学习困难门诊“一号难求”。“上课注意力不集中，小动作不断”“阅读、书写有困难”“成绩怎么都上不去”......带着这些问题的家长和孩子纷纷来到门诊，寻求专业帮助。

学习困难是病吗？出现哪些情况需要治疗？孩子成绩不理想就是学习困难吗？看了学习困难门诊，能否让“学渣”逆袭？带着这些疑问，中新健康来到首都儿科研究所附属儿童医院，跟该院保健中心副主任医师张丽丽聊了聊。

学习困难门诊一号难求

每年接诊8000余名患者

走进首儿所儿保楼8楼，映入眼帘的是海洋主题的装饰、摆放着绘本的书架、各类益智玩具和角落里的绿植。包含学习困难门诊、睡眠门诊、生长发育门诊等特色门诊的保健中心就位于这里。

自2022年5月开设以来，首儿所的学习困难门诊每年接诊8000余名患者。门诊旨在通过多方面检查评估，寻找造成孩子学习困难的原因、排查影响学习表现的疾病，针对注意缺陷多动障碍和学习障碍等进行诊断评估、干预指导、家长教育及药物治疗综合干预。

张丽丽介绍，该门诊接诊的患者主要是学龄期的孩子，大部分集中在小学阶段，也包括部分初中和高中生。在这些患者中，约有60%以上是因为注意力问题前来就诊的，多动症(ADHD)的孩子所占比例较高。

“不过最近我们看的门诊中，中学生会更多一些，尤其是初中生。临近期末考，有些孩子会担心自己考不好，或者生病后心理状态不好，相对来说有情绪问题的孩子会比较多。”张丽丽说。

约有1/3的孩子因家长焦虑而来

成绩不理想不等于学习困难

除了神经系统发育缺陷、心理问题等，也有因为“成绩焦虑”带着孩子前来就诊的家长，据张丽丽观察，这类孩子在门诊中约占1/3。

“有些孩子学习很好，但家长觉得他应该更好，家长的想法是‘你应该能到100分，为什么只考了95分？’”张丽丽无奈地说，孩子是不同于父母的个体，学习能力也不同，家长要求太高、过于焦虑，也会让孩子感到落差，甚至自暴自弃。她会耐心跟家长沟通，告知他们孩子学习能力没问题，建议家长多一些包容和理解。

也有家长抱着让成绩不理想的孩子尽快提高成绩的想法而来。张丽丽强调，成绩不理想不等于学习困难，学习困难门诊并不能一次性解决一切学习问题。

如何辨别孩子是否存在学习困难？在张丽丽看来，如果老师和父母双方都觉得孩子学习、注意力等方面有问题，就建议及时去医院就诊。“家长往往对孩子期望值较高，但老师看到的是孩子大部分时候的学习状态、学习能力、人际关系，如果老师也反映孩子注意力有问题，学得不好，一定及时来看，不要拖。”

越早干预越好

药物治疗并非万能

关于学习困难，张丽丽强调，早期识别和干预非常重要。“一般越早调整越好。药物治疗对于多动症的孩子来说比较有效。但如果是学习技能方面的问题，尽量要在小学低年级的时候来就诊，一旦到了中学，调整起来就很难。”

据她介绍，学习困难门诊主要通过药物治疗、行为治疗等手段帮助孩子。“但治疗的药物不是万能的。多动症的孩子自我约束力、执行力不够，我们需要帮助孩子养成良好的学习习惯，让孩子认识到学习是自己的事情，真正要改变的是孩子的自驱力。”张丽丽说，到了学龄期，特别是一二年级，就要重点培养孩子学习任务安排、计划的能力和人际交往的能力。

良好的家庭氛围也同样重要。张丽丽指出，多动症属于“慢性病”，治疗是一个长期的过程，和睦的家庭关系、轻松的家庭氛围也是治疗的重要一环。她发现，家长心态比较好的，孩子往往预后较好；家长很焦虑的，孩子有时候用药效果就不是那么好。

她强调，尽管家长主要从成绩是否提高来评估治疗效果，但实际上，儿童自信心、自尊心、人际交往能力的提升也是评估的重要标准。通过学习困难门诊，一方面是治疗，另一方面则是指导孩子怎么去做，在药物辅助的基础上，家长、老师、医生共同帮助孩子进步，治疗的效果会比较理想。(完)