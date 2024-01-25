全国将年增社区医院超500个

本报北京1月24日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前发布《“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动方案》（以下简称《方案》），旨在持续加强基层医疗卫生机构服务能力建设。

基层医疗卫生机构是我国医疗卫生服务体系的网底。据国家卫生健康委统计，截至2022年底，全国达到服务能力标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心比例达到68%，累计建成社区医院超过3800个，群众看病就医环境明显改善。

《方案》要求，到2025年，服务人口超过1万人的乡镇卫生院和社区卫生服务中心普遍达到能力标准，全国达到推荐标准的机构达到20%以上，其中东、中、西部省份分别达到30%、20%和10%以上；服务人口不足1万人或机构人员少于10人的，对照标准持续提升服务能力。全国每年新增社区医院500个以上，力争到2025年全国累计建成社区医院的社区卫生服务中心比例达到30%以上。

《方案》在基层中医药服务能力、医疗应急和儿科建设方面提出具体要求。一是提升基层中医药服务能力，加快推进中医馆建设，加强中医医师配备，改善基层医疗卫生机构中医药服务条件。二是补齐医疗应急和传染病应对及儿科等短板，提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心急救和转诊转运能力，指导达到能力标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置标准化的发热诊室（传染病诊室）；在全科医师队伍中普及儿科诊疗知识，尤其是季节性传染病救治内容，有效发挥分级分层分流救治的作用。

《 人民日报 》（ 2024年01月25日 10 版）