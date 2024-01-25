平安过新年 安全记心间

近日，墨尔本一名中国留学生卷入一起“虚拟绑架”诈骗案。

诈骗分子通过电话和社交软件远程“洗脑”涉案学生，该生主动按照诈骗分子编造的“剧本”欺骗家人。该生首先谎称自己被英国著名大学录取，需要父母尽快筹集四年学费共计数百万元。在家长多方查证产生怀疑后，该生又编造自己在澳大利亚涉赌，需要父母帮助尽快还钱。同时，该生还在身边并无真实绑架分子的情况下，主动离境，前往柬埔寨，在诈骗分子指定的酒店住下以逃离澳警方追踪。之后，诈骗分子通过该生微信账号直接同其父母沟通，发送受伤流血的虚假照片和贩卖人体器官恐怖图片，威胁家长尽快转账，令家长陷入极度恐慌。最后，该生在酒店住宿期间，意识到自己被骗，中断与诈骗分子联络后，自行返澳。

当前，针对中国留学生的“虚拟绑架”类电信诈骗案件仍有发生，且诈骗手段纷繁复杂、花样繁多。在此，中国驻墨尔本总领馆郑重提示领区内留学生：务必提高警惕，提高全面防范能力，切勿掉入电诈陷阱。

首先，了解防诈常识，守护住“钱袋子”。近段时间以来，电信诈骗手段和方法迷惑性和伤害性逐渐增强。诈骗分子利用现代科技不断翻新骗局套路，并利用留学生缺乏社会经验、远离父母的特点，特别制造针对中国留学生的诈骗“套路”。如不慎上当，将遭受严重财产损失和精神伤害。

在日常接到快递、电话、短信、邮件时，大家务必加强甄别，不要轻易透露个人信息，提醒自己和家人亲友切勿向所谓的“安全账户”汇款转账。

其次，增强反诈意识，警惕“虚拟绑架”。“虚拟绑架”利用留学生和家长远隔万里、沟通不畅的现实情况，精心设计。当前电信诈骗分子针对中国留学生实施“虚拟绑架”已呈现跨区域的态势。为躲避澳大利亚警方利用手机定位追踪到受害人，诈骗分子开始逼迫诱导受害人前往东南亚及一些治安较差国家或地区，致使受害者人身安全面临极大风险。领区内留学生和家长如接到“虚拟绑架”可疑电话，应不听不信，并及时通过官方渠道核实。

再者，提高应急能力，及时报警求助。如真的不幸上当受骗，要第一时间向当地警方报案，配合警方调查取证。如款项系通过中国大陆地区银行卡转账取现，可直接拨打国内户籍所在地110报警电话介绍案情，并提供涉案银行账号，或者通过110报警电话转接、查询当地反电信诈骗中心的报警电话后，提供涉案银行账号。

驻墨尔本总领馆提醒领区内中国公民特别是留学生们在警惕电信诈骗的同时，也要防范其他种类的诈骗陷阱，如杀猪盘、网络博彩、非正规平台换汇、交友骗局、代缴学费及无资质中介租房等，提高网络交易和非现场交易风险意识，避免造成经济损失。

（来源：中国驻墨尔本总领事馆官网）