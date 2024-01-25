港中大证实新生物标志物可预测急性淋巴细胞白血病复发风险

中新社香港1月24日电 (记者 韩星童)香港中文大学(中大)24日举行记者会公布，中大医学院进行的一项全国性多中心研究证实，新生物标志物CD9蛋白可预测急性淋巴细胞白血病患者的复发风险。

急性淋巴细胞白血病是最常见的儿童癌症，中大表示，香港每年约有50个急性淋巴细胞白血病新症，全国则约有15000个。现行的治疗方案以风险分层为基础，医生因应患者的疾病风险调节化疗的强度，以平衡药效和毒性。

中大研究团队曾于2020年发表一项本地单中心研究成果，显示一种名为CD9的细胞表面蛋白，参与多种细胞活动，而其表达水平与多种癌症的病情进展密切相关。研究团队认为，CD9或许能成为预测急性淋巴细胞白血病患者复发风险的生物标志物。

其后，中大研究团队与上海儿童医学中心团队等合作，分析了2015年至2019年全国20间医院及医疗中心接受统一治疗的3781个病例。

研究证实，CD9能够作为有效的生物标志物，协助识别真正高危的急性淋巴细胞白血病患者，并为他们找寻合适的治疗方案，降低他们复发的风险，提高整体生存率。

中大医学院儿科学系助理教授梁锦堂表示，研究团队建议将CD9纳入常规的儿童癌症检测项目，他认为，这对疾病预后有重要的临床意义，为急性淋巴细胞白血病患者的风险分层及治疗提供新指引。

中大医学院儿科学系系主任兼中大卓越儿童健康研究所所长李民瞻补充表示，这项全国性多中心研究，是全球同类临床研究中最大型的。研究结果对香港、内地乃至全球的急性淋巴细胞白血病治疗影响深远。(完)