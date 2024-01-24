王桂华：医教研融合发展 促进胃肠外科专科能力提升

临床专科能力是医院发展的“硬实力”，对构建优质高效的医疗卫生服务体系、保障人民健康具有重要意义。近日，华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称同济医院）胃肠外科中心主任王桂华做客人民健康直播间，分享了关于加强专科建设促进公立医院高质量发展的实践经验。

王桂华介绍，同济医院拥有多个国家重点学科。作为同济医院重点专科的胃肠外科，一直以来积极提升专科实力，在为百姓健康提供专业医疗服务的同时，不断推进科研创新工作。

“当前胃肠外科亚专业门类越来越齐全。”王桂华说，为提升医院胃肠疾病综合诊疗能力，一方面，同济医院胃肠外科重点提升胃肠肿瘤等重大疾病诊疗能力。另一方面探索胃肠外科多学科发展，设立了胃肠营养、外科内镜、减重代谢外科、盆底外科、复杂疝外科、快速康复等亚专业，并为每一个亚专业安排了专职医生负责发展，提升了胃肠外科的综合发展能力。

“加强科研创新是推进专科高质量发展的重要方向，科研与临床相互融合、相互促进是发展的关键。”王桂华介绍，同济医院胃肠外科的实践是积极开展医教研融合发展，推进科研水平提升，以科研带动临床，以临床促进科研。在协同发展的基础上，进一步加强科研成果转化，立足于临床问题，让科研从临床中来，再回馈到临床中去，实现良好的成果转化，促进专科综合能力的提升。

“要积极运用新技术服务于临床患者。”王桂华表示，同济医院胃肠外科在微创手术创新方面积极探索，例如提出了“膜解剖”的胃肠道肿瘤微创外科手术，在此领域持续开展研究和探索，不断推进胃肠手术的规范化、标准化和普及化，更好惠及临床、惠及患者。

“人才是推进专科发展的基础，医学人才培养首先要回归医疗本身，重视医德教育。作为一名医生，最重要的是医德要好，其次是鼓励创新，在临床中发现问题，在研究中解决问题，实现临床和研究的充分融合，重视医学生创新和科研思维的培养。”王桂华表示，希望通过医学人才的培养和输出，让同济医院胃肠外科成为人才输出的基地，培养更多胃肠外科、胃肠肿瘤领域的专家和学者。

“同济医院胃肠外科将基于自身特色，在胃肠肿瘤基础研究、临床研究和转化研究等方面持续深耕，为患者提供更优质的医疗服务。”王桂华说。