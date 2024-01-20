我国全面开展健康家庭建设

新华社北京1月20日电（记者 李恒）记者从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委办公厅、全国爱卫办、民政部办公厅等8个部门日前联合印发《关于全面开展健康家庭建设的通知》，全面部署健康家庭建设工作，以健康家庭构筑健康中国牢固根基。

健康家庭是指家庭成员履行自身健康第一责任，掌握必备的健康知识和技能，践行文明健康绿色环保生活方式，传承优良家风家教，家庭环境卫生健康，家庭成员身体、心理和社会生活处于良好状态的家庭。

健康家庭建设的基本条件包括：家庭主要成员在本村（社区）居住满1年；家庭成员与当地村（社区）卫生服务机构实行责任医师签约制度，接受家庭签约医生的诊疗和家庭健康指导员健康生活方式的指导等；家庭成员健康状况良好。

通知从提升家庭健康素养、营造健康家庭环境、培育优良家庭文化、健全健康家庭工作机制等4个方面部署了包括开展健康家庭知识普及、倡导文明健康绿色环保生活方式、健全重点人群健康保障等11项重点任务。

其中提出，开展科学育儿理念和知识宣传，开展老年人认知障碍预防和早期干预知识普及。对家庭成员开展失能失智老年人照护培训，倡导家庭制定健康管理规划，培养健康家庭明白人。建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，显著减轻家庭生育养育教育负担，推动建设生育友好型社会。加强全生命周期生殖健康服务，开展青春健康教育活动，提高青少年健康水平和家长亲子沟通技巧。

此外，通知从提升居民健康素养、培育优良家庭文化、培养家庭健康指导员、建成家庭健康服务阵地、培树健康家庭典型等5个层面提出了健康家庭建设分阶段的工作目标。

根据通知，到2025年，全国居民健康素养水平不低于25%；到2030年，全国居民健康素养水平不低于30%。与此同时，每个村（社区）配备1至2名家庭健康指导员，到2025年末，覆盖90%以上的村（社区），基本实现全覆盖；到2030年末，覆盖100%的村（社区）。