直播预告：术业·仁心 做百姓健康守门人

专攻术业精勤不倦，医者仁心守护健康。健康是人全面发展的基础，儿童健康更是关系到国家未来发展的希望。

1月25日15:00，复旦大学附属儿科医院党委副书记、院长王艺，复旦大学附属儿科医院厦门医院(厦门市儿童医院)首任执行院长、福建省新生儿疾病重点实验室主任庄德义将做客人民好医生直播间，围绕儿科发展展开对话，着眼临床实际需求，共谋儿科建设高质量发展之策，敬请关注。

专家简介：

王艺，主任医师、教授、博士生导师，上海市优秀学科带头人，复旦大学附属儿科医院院长，中华医学会儿科学会分会罕见病学组组长，中国抗癫痫协会副会长。

庄德义，二级主任医师、厦门大学医学院教授，硕士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。复旦大学附属儿科医院厦门医院（厦门市儿童医院）首任执行院长，现任福建省新生儿疾病重点实验室主任，中国医师协会儿科医师分会常委。

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