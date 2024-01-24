无法治愈！这种“老年病”盯上年轻人

近年来，中国糖尿病患病率呈上升趋势，中华医学会糖尿病学分会发布的《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》显示，2015至2017年，中国18岁及以上人群糖尿病患病率达11.2%。

在大众的普遍认知中，糖尿病是一种中老年疾病，但近年来，我国糖尿病发病群体年轻化趋势明显，越来越多年轻人甚至青少年成为了糖尿病患者。

被糖尿病“盯上”的年轻人，为什么越来越多了？哪些人容易患上糖尿病？什么是提示糖尿病的信号？这种病，可防可治吗？

越来越多年轻人，得了“老年病”

年轻人与糖尿病的距离，可能比很多人想象中更近。《英国医学杂志》2020年4月刊发了中国医科大学、郑州大学、西安交通大学等单位合作的研究成果，这一以全国31个省区市共计75880名参与者为样本的调查研究显示，我国18～29岁人群中糖尿病患病率已达2%，30～39岁之间是6.3%。

全球疾病负担数据库也显示，从 2010 年到 2019 年，中国 20 至 35 岁的 2 型糖尿病患者发病率明显升高。

据悉，2型糖尿病是一种在遗传和环境因素下，导致胰岛素抵抗和胰岛β细胞损伤造成的疾病，更多与后天包括饮食和生活习惯相关。1 型则属于自身免疫疾病，患者自身通常不能分泌胰岛素。在我国，约90%的糖尿病患者都属于2型糖尿病。

糖尿病为啥“盯上”年轻人？

谈及糖尿病患者年轻化的原因，中山大学附属第三医院副院长、内分泌科学科带头人陈燕铭在“联合国糖尿病日：风险与应对”义诊活动中指出，这与生活方式改变、社会工作节奏快有一定关系。“熬夜玩手机电脑、不规律饮食等，可能会影响内分泌激素。另外，日常缺少运动、学习生活工作压力大、情绪焦虑等因素也可能诱发糖尿病。”

北京朝阳医院内分泌科主任王广教授认为，2型糖尿病发病呈现年轻化趋势，早发2型糖尿病数量的增加，更多与胰岛素抵抗有关。胰岛素抵抗则与肥胖关系密切，近些年肥胖人口越来越多，生活方式的改变，体力活动的减少，都可能会导致胰岛素抵抗，过早地浪费了大量的胰岛素，从而导致早发2型糖尿病的发生。

哪些人更容易中招？

北京协和医院内分泌科主任医师肖新华2021年在“健康大家谈”直播活动中介绍，大部分糖尿病患者，特别是2型糖尿病患者，诱发因素比较清楚。例如，高热量食物摄入过多同时不爱运动；肥胖；抽烟、喝酒等不良嗜好和生活规律。另外，随着年龄的增长，机体的β细胞功能越来越差，胰岛素抵抗越来越重。

根据医生建议，有糖尿病风险因素的人群应及时接受糖尿病筛查。那么，哪些人属于糖尿病高危人群？《中国2型糖尿病防治指南(2017版)》指出，18岁以上人群中，具有如年龄超过40岁，超重、肥胖，一级亲属中有2型糖尿病家族病史，血压血脂异常等一种情况及以上的，可被定义成为糖尿病高危人群，需要进行糖尿病筛查、自我管理和健康干预等手段。

此外，研究发现，具备年龄40岁及以上；超重与肥胖；高血压；血脂异常及心脑血管疾病；久坐人群；有糖尿病家族史；有妊娠糖尿病史；巨大儿(出生体重≥4Kg)生育史；空腹血糖≥6.1mmol/L；患多囊卵巢综合征；长期接受抗精神病药物治疗等因素之一的，即为糖尿病高危人群。

早发现早干预很重要

糖尿病至今仍是一种终身性疾病，无法治愈，只能采取控制血糖等措施延缓并发症的发生。其对人体的危害也常常被低估，实际上，糖尿病并发症可能会波及全身，如视网膜病变、糖尿病足、肾脏衰竭以及心脑血管等多器官的疾病，致残甚至死亡。

尽管糖尿病有较大危害，但它是可防可控的。我国目前尚有大量处于糖尿病前期的群体，“糖尿病前期人群还不能算糖尿病患者，但是血糖要比一般人群高。如果这个时候进行干预，会收到良好的效果。糖尿病前期人群一般不用吃药，通过生活方式干预，多数可以恢复到正常状态。”肖新华在前述直播中说道。

中华医学会糖尿病学会主任委员朱大龙也曾撰文指出，有50%甚至更多的糖尿病发病是可以预防的，但目前只有约50%的糖尿病患者接受过糖尿病健康教育。应当广泛开展糖尿病相关健康教育，提高人群对于糖尿病防治的知晓度和参与度，倡导合理膳食、控制体重、适量运动、限盐、戒烟、限酒、心理平衡的健康生活方式。