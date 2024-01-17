专家介绍防范新冠病毒感染措施

1月14日，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕在国家卫健委新闻发布会上介绍，全国新冠疫情当前处于较低水平，哨点医院新冠病毒检测阳性率保持在1%以下。受JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐降低和人群免疫水平下降等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升。

面对可能回升的新冠病毒感染疫情，如何有效应对？多位专家在接受科技日报记者采访时表示，可采取应对常见呼吸道感染性疾病的措施，应对当前的新冠病毒感染风险。对于重点人群，要做好日常健康监测，出现风险早识别早干预。

预防感染有“三宝”，口罩疫苗睡眠早

每个人都是自己健康的第一责任人。王大燕认为，降低感染风险要保持良好卫生习惯和生活方式，包括科学佩戴口罩、勤洗手、避免用手触摸眼口鼻等。王大燕还建议，公众在日常生活中要注意保持充足的睡眠、充分的营养，适当进行体育锻炼。

“呼吸道传染病预防措施包括尽可能减少外出，尤其避免前往人群聚集的地方。如果一定要去，须佩戴口罩。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强告诉记者，此外，打疫苗能够帮助身体形成对流感病毒、新冠病毒等病原体的抗体。对于老年人、基础疾病患者，还建议接种肺炎疫苗、肺炎球菌疫苗等以预防肺炎的发生。

北京中医医院院长刘清泉强调了睡眠的重要性。他表示，睡好觉、睡踏实觉可养护正气，预防病毒感染。

重点人群多注意，提高警惕早诊治

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌此前表示，春运期间，新冠疫情和其他呼吸道疾病感染风险可能会上升，救治能力相对薄弱的农村地区医疗服务系统将面临一定压力。因此，需要高度重视，周密安排，提前做好准备。

“流感、新冠等病原体的感染会使基础病加重。因此，重点人群、脆弱人群是重症的高风险人群，需要特别关注。”王贵强表示，由于不同病原体可以同时或交替感染，短时间内重复感染可能使病情“雪上加霜”。他建议，有感染症状不要在家拖着不治，特别是重点人群，要及时到医院就诊，在治疗病毒感染的同时，也能兼顾原有基础病的治疗。

寒假和春节假期临近，针对人群大规模流动和聚集可能带来的呼吸道疾病传播风险，国家卫生健康委已部署做好监测预警，加强重点场所管理和重点环节防控。据介绍，医院层面已加强发热门诊、感染、呼吸相关学科的医疗资源配比；同时，基层医疗机构加强对呼吸道疾病的诊疗能力，加强院感防控，及时为重点人群提供健康咨询、转诊指导等服务，并为民众接种疫苗提供便利。