在老年大学圆年少的梦

【一线讲述】

我们老年大学建校30多年，学员人数从100人左右涨到了4500余人。这几年，开学报名时，常出现抢位入学、热门课程“秒空”的情况。看到老人们如此积极，我们也干劲十足。今年3月，新校区即将投入使用，我们打算在那里开设300多个教学班级，容纳1.5万人次学习，尽量让来报名的老年人都满意。

学员们的兴趣很广泛，有的想学乐器陶冶情操，有的想学书画修身养性，有的想学太极拳锻炼身体。除了汉唐古典舞、京剧、书法、楹联创作、篆刻、太极拳、交谊舞等特色课程，我们还开设了播音主持、模特表演、古筝等精品班。

鲁丽萍是我们模特班的一名学员。年逾六旬的她，通过学习和刻苦训练，走上了胡社光时尚娘子军首届国际时装周的T台。那天，她脚踩25厘米高跟鞋、身着华丽礼服，下台后对我们自豪地说：“人生不要给自己设限。”

很多学员是被老师们吸引来的。这里有教歌舞、瑜伽等课程的年轻教师，还有练就一手绝活的书画诗词行家。学员们都十分认真，全身心投入学习。有学员自退休后便一直在老年大学上课，差不多把各个专业都学了个遍。

学校邀请本地医院和红十字会的医师开设急救课程、老年人康复医疗课程。此外，我们不定期请高校教师、专家开展法律公开课、“提升健康素养，乐享老年生活”讲座、反诈骗知识讲座等活动，让学员们既能学得快乐，也能生活得快乐。

老年大学为老年人带来的不仅有“活到老，学到老”的成就感，还有积极融入社会的参与感。学员们总是踊跃报名参加学校志愿服务队开展的智慧助老、文明创建、送义演等活动。他们走进社区，宣传反诈知识、参与文艺演出。他们常说，在做志愿服务的过程中找到了自己的价值。

学员们积极投身社会活动，彰显着新时代老年群体风采。无论是聚光灯下，还是社区广场上，他们都如同夕阳金辉一般，散发出温暖、美好而又强大的力量。

项目团队：本报记者 李晓、王建宏、张锐、李晓东、周洪双 本报通讯员 戴思雨、陈甜