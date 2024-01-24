智能产品和服务走进千家万户（消费视窗·激发有潜能的消费）

安徽合肥市蜀山区合肥体育中心，孩子们在和AI机器人对弈。

陈三虎摄

在石头科技公司广东惠州工厂，工人组装扫地机器人。

张宝座摄

消费是我国经济增长的主引擎。中央经济工作会议提出，“培育壮大新型消费”。

扫地机器人、智能音箱、全屋智能家居……如今，越来越多智能产品和服务走进千家万户，为百姓生活增光添彩。当前，智能消费领域有哪些新亮点？如何推动更多“智能+”产品走进人们的日常生活？记者进行了采访。

智能消费生态更加贴合百姓需求，发展空间广阔

自助点餐、扫码支付后，全自动智能熟面机开始启动：面粉和水科学配比，揉搓、醒面等环节自动完成，鲜面条随即进入煮熟、配料等环节。“红烧牛肉面制作完成，请您取餐。”随着机器发出语音提示，不足3分钟工夫，一碗热腾腾的面条便由机械臂递了过来。

这是河南许昌市高铁东站候车厅“智慧未来面馆”里的消费场景，这一科技感满满的面馆已在候车厅营业近3年，吸引不少顾客前来自助品尝。

所谓智能消费，即依托于5G通信、人工智能、大数据、云计算等现代科技，让消费对象和场景更为智能化，消费过程和手段也更为智能化，消费者获得更便捷、更友好的消费体验。

2020年3月，多部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出加快构建“智能+”消费生态体系。近年来，越来越多的智能产品和服务进入大众消费领域，彰显出广阔的发展空间。

智能家电让居家生活更美好。前不久，陕西西安市雁塔区居民张奂雅来到南大明宫家电商场，为装修的新房子添置家电设备。多番比较后，她相中了方太集成烹饪中心这款厨电新品。“这套高端全场景产品可以根据消费者不同身高、不同习惯，以及不同烹饪方式，智能定制操作高度。吸油烟机、燃气灶、洗碗机、冰箱、消毒柜等均能够实现智慧协同，体验很棒。”张奂雅说。

“我们面向用户需求，精准推出方太高端全场景厨电，为消费者带来智慧高效的功能体验。”方太品牌部负责人余小芳介绍。

智能电子产品刷新消费体验。在广东广州市正佳广场的OPPO旗舰店，市民王小兵选购了一台刚刚上市的OPPO Find X7新手机：“我最喜欢其中的智能消除功能，体验很好”。近日，70亿参数的AI大模型在这款新手机落地，包含智能消除、文字生成图片等功能，为消费者提供更加实用的AI 体验。

智能汽车让出行更轻松。2023年底，湖北武汉市居民李大勇购买了一台智能汽车极越01，他说：“这款车的语音操控、智能驾驶性能很好，让开长途变得更轻松更安全。”集度、极越首席执行官夏一平说，大模型在汽车领域的应用，让人们可直接用语音和车交互，智能驾驶体验越来越好。

智能消费引领消费升级。更多“智能+”的美好生活成为现实：“智能+交通”缓解交通拥堵，“智能+医疗”提高诊疗水平，“智能+教育”推动城乡教育均衡发展……未来，智能消费生态将更加贴合百姓需求，满足人们对美好生活的向往。

高质量供给创造和引领新需求，新模式新场景更加丰富

随着政策红利持续释放，“智能+”领域创新创造加速，高质量供给创造和引领新需求，新需求催生更多高品质产品和服务，新业态新模式新场景更加丰富。

智慧家居沉浸式体验馆让消费更便利。

走进江苏沭阳县月星家居城，智能扫拖一体机、智能冰箱、智能窗帘、智能灯控等商品琳琅满目。“最近新房正准备装修，家里需采购一批智能家居设备，来到这里可以实现一站全购，非常方便。”家住沭阳县沭城街道的陈佳说。

沭阳县积极引导当地家居商场设立智慧家居沉浸式体验馆，方便消费者感受新产品和新生活方式。记者进入体验馆内，通过在平板电脑上操作，让样板间内实现一键开关灯、调节室内温度湿度亮度等多种功能，近距离感受智能家居的便利。

各地统筹线上线下消费渠道，顺应数字家庭发展趋势，探索家电、家居一体化融合消费。支持家居企业围绕“家场景”，在步行街、一刻钟便民生活圈开设绿色智能家居体验店，不断提升消费体验。

商旅文体协同，让旅游更舒心。

日前，张文勇带着家人来到四川成都市新津区兴义镇张河村的“集趣·共享”农庄。一进入民宿房间，屋内的窗帘、空调、灯光和热水器都会自动打开，感到非常舒服方便。全家外出游玩时，也可以通过手机APP，远程控制屋内空调温度、热水器温度等。

新津区通过与华为开展合作，发挥新津智慧城市场景创新能力和示范应用带头作用，引进全屋智能行业上下游企业，促进生态产品公司落地，在全区打造出多个示范点。

近年来，各地积极探索新消费模式，建设“智慧景区”“智慧商圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同，加速消费新业态、新模式、新场景的应用。

智慧物流让产销对接更顺畅。

近年来，许多经营主体在自动配送车、无人机等智慧物流上持续发力，助力畅通产销循环。从2020年初至2023年12月底，美团自动配送车已经累计给用户配送近400万单，达到日均配送数千单，完成里程测试超过500万公里，自动驾驶里程占比99%。

美团副总裁、自动车配送部总经理夏华夏表示，经过3年迭代升级，美团自动配送已经从技术上“送得到”发展到追求运营的精细化，致力于用科技为消费者提供“送得更快”“送得更好”的服务体验。

2022年全国智慧物流市场规模近6995亿元，5年平均增速达到13.1%，智慧物流对现代物流高质量发展的引领作用更加突出。

进一步扩大优质产品供给，建立健全智慧服务网络

“以前办理业务要跑很远，现在在村里就能办，真是太方便了。”在浙江浦江县西部山区的花桥乡塘波村便民服务点内，村支书陈红卫说，许多老人通过远程视频就能办理用电业务。

近年来，国网浦江县供电公司聚焦偏远山区老龄人口占比高、智能手机操作不便、语言沟通不畅等问题，自主研发“驿电通”服务平台，覆盖全县域244个乡镇、社区便民服务点，通过“一键呼叫”等适老化改造，破解服务老年人的“最后一公里”问题。同时，当地供电公司还联合水、气、网、社保、医疗等社会各方，全方位拓展服务网，为老年人提供更全面更便捷的贴心服务。

《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出，鼓励以高水平社会服务机构为核心，建立面向基层地区、欠发达地区、边远地区的远程在线服务体系。专家表示，与广阔的市场需求相比，智能产品和服务等智能消费生态有待进一步完善，要补短板、强弱项，进一步扩大优质智能产品供给，建立健全均衡普惠的智慧服务网络，切实增强百姓智慧生活的可及性与获得感。

在智能产品上，以科技创新增加有效供给。走进江西浮梁县乐华智能家居项目生产车间，智能化机械手不停运转，工人们在生产线上紧张有序地赶制订单，一派热火朝天的生产景象。该项目以打造现代科技陶瓷洁具品牌为目标，自投产以来装配线保持高速运转状态。“我们坚持自主开发设计，模具的设计、铸造、机加、抛光、组装等一整套生产流程全都靠自身完成，有效开拓了市场。”乐华智能家居项目工艺主管赖春燕说。

专家表示，要加快新一代信息基础设施建设，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级，增强智能供给对需求的适配性。各地要加快完善机动车、家电、消费电子产品等领域回收网络，结合实际制定消费品更新换代政策，鼓励企业开展以旧换新，引导消费预期。

在智能服务上，要大力发展“互联网+社会服务”消费模式。大力推进“智慧广电”建设，推动居民家庭文化消费升级。促进教育、医疗健康、养老、托育、家政、文化和旅游、体育等服务消费线上线下融合发展，拓展服务内容，扩大服务覆盖面。探索建立家庭医生电子化签约等制度，支持发展社区居家“虚拟养老院”。

《 人民日报 》（ 2024年01月24日 19 版）