中医药服务体系建设取得积极进展

本报北京1月23日电 （记者杨彦帆）1月22日至23日，2024年全国中医药局长会议在北京召开。记者从会上获悉：2023年全国中医类医疗卫生机构总诊疗量预计达12.8亿人次，实现了稳中增长。

国家中医药管理局党组书记、局长余艳红介绍，我国积极推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，中医药服务能力得到新提升。截至2023年底，我国已将14个中医医院纳入国家医学中心创建单位，布局建设27个中医类国家区域医疗中心。持续推进62个中西医协同“旗舰”医院和138个中医特色重点医院建设，优质高效中医药服务体系建设取得积极进展。

同时，国家中医药管理局以县级中医医院建设为龙头筑牢基层网底，支持440个县级中医医院建设“两专科一中心”，推进三级医院对口帮扶699个县级中医医院，23个省份中医馆基本实现全覆盖，推进中医馆服务能力提升、中医阁标准化建设，中医药服务可及性大大增强。

在中医药教育与人才队伍建设方面，启动新时代西医学习中医优秀人才培养项目，强化岐黄学者、创新团队、优才等项目过程管理及成果交流，首批98名岐黄学者通过验收。强化基层中医药人才培训，新招收1690名农村订单定向中医专业本科学生，培养2万余名中医馆骨干人才。

会议指出，2024年，要以深入实施中医药振兴发展重大工程为抓手，坚持守正创新，推进深化改革，强化统筹协同，狠抓内涵建设，发挥特色优势，加快推动中医药高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年01月24日 14 版）