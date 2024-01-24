创新举措，守护职工健康（纵横）

生产车间办起健康讲座，专业医生当上了“健康副厂长”。为维护劳动者身心健康和职业安全，广东东莞推广“健康副厂长”模式，选聘属地公立医院、社区卫生服务中心、疾控中心等的专业医务人员，以分片负责形式，为企业职工提供面对面、点对点的健康服务。

配备“健康副厂长”，是一种创新举措，能为职工与企业带来多重利好。对职工来说，随着“健康副厂长”入驻，他们能在耳濡目染中提升自身健康意识，有利于减少职业病等。对企业来说，则可以规避一些健康相关事故的发生，为企业打造坚实的“健康盾牌”，增强企业的凝聚力。

配备“健康副厂长”，体现了以人为本的理念。党的二十大报告提出：“推进健康中国建设。”近年来，《健康企业建设规范（试行）》等政策相继出台，为健康企业建设明确了发展目标和方向。当前，医疗资源分配在客观上仍存在一定的不均衡，“健康副厂长”就是通过医疗资源下沉的方式，给职工提供更为便捷的医疗保健服务。本质上，这是一种人文关怀、制度暖意，是推进优质医疗资源全民共享的积极尝试，值得点赞。

以“健康副厂长”守护职工健康，还可以有更多作为。比如，“健康副厂长”的职责可以更进一步；“健康副厂长”可以通过单个病例诊断，发现一个工厂、一个企业乃至一个行业的共性问题，反哺企业、行业的健康管理方案制定。期待类似“健康副厂长”的尝试能在更多地方得到复制推广，惠及更多职工。

悠悠民生，健康为大。当“健康副厂长”折射的理念在全社会蔚然成风，各类劳动者的健康指数、幸福指数将不断提升。希望这一实践带来的启示，凝聚起更多企业守护职工健康的强烈共识与行动自觉。

（摘编自《重庆日报》，原题为《配备“健康副厂长”值得推广》）

《 人民日报 》（ 2024年01月24日 05 版）