关于结直肠癌，你应该知道的事儿

近年来，随着民众生活水平的不断提高，饮食结构发生变化，高脂肪、高蛋白食物增多，粗粮和多纤维食品摄入减少，导致粪便在肠道中停留时间过长，产生更多毒素，加重肠道负担，从而诱发结肠炎、结肠癌等一系列疾病，影响着人们的工作与生活。怎样降低结直肠疾病的发生率？如果确诊后，应该怎么治疗？近日，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主任医师姚宏伟、首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主治医师杨正阳为大家详细讲结直肠肿瘤筛查与治疗。

哪些是结直肠肿瘤的高危险因素？

杨正阳表示，结直肠肿瘤的高危险因素有以下几点：结直肠癌家族史与结直肠癌发病风险增高有密切关系；肥胖和拥有“啤酒肚”、“游泳圈”的人群更容易患有结直肠癌，身体肥胖会刺激身体产生炎症反应，会促进结直肠癌的发展；长期高脂肪、高蛋白饮食，比如牛肉、猪肉等，尤其是经过煎、炸、熏、烤后的食物，是结直肠癌常见的危险因素；膳食纤维摄入量比较低，补充机体的维生素和多种微量元素减少，也可能会引发结直肠癌；吸烟是结直肠癌发病的重要风险因素之一。总而言之，这些不良的生活习惯有可能是结直肠癌的诱发因素。

哪些检查项目能够帮助尽早发现肠道肿瘤？

姚宏伟提出，随着健康意识的增强，很多人已经能做到每年一次体检。定期进行体检筛查非常重要，可以帮助我们尽早发现肿瘤。初筛常见方法：肠镜检查、肛门指检、大便隐血(OB)试验、直肠指诊及癌胚抗原(CEA)等肿瘤标记物监测，以及粪便、血液多靶点基因检测。对初筛检查阳性或虽然阴性，但相关症状明显者需进行进一步检查，如结肠镜、钡灌肠、腹部CT等。通过纤维结肠镜若能取组织做病检，可获得确诊。而“便常规”与“肛门指检”往往是容易被大家忽视的两项检查，正是发现大肠癌早期病变的机会。

目前结直肠癌的手术方式主要是什么？

杨正阳表示，根据肿瘤的分期，采取不同的治疗方式。一般多以手术切除为主，放疗、化疗、免疫治疗等综合治疗方法。结直肠癌确诊后，有手术条件者应首选手术治疗。目前常见的手术方式包括：局部切除、根治性切除、联合脏器切除、姑息性手术、全结肠切除。

哪些患者适合结直肠癌腹腔镜微创手术？

姚宏伟说，腹腔镜手术具有创伤小、手术时间短、愈合时间快、术后并发症少等优点。在手术治疗结直肠癌过程中，通过腹腔镜手术可以达到准确治疗的目的，而且手术切口非常的小，只有0.5至1cm左右。大部分患者可以接受腹腔镜微创手术，但是仍有些患者不建议该手术，主要包括：严重心肺功能不好的高龄患者、不能进行全身麻醉的患者、肿瘤巨大侵犯周围脏器的患者、严重肠梗阻患者、严重腹腔粘连或肥胖患者。

保肛需要考虑哪些因素？

姚宏伟谈到，对直肠癌患者来说，是否选择保肛手术，需要客观、科学、综合地分析和判断风险因素。医患双方都必须坚守“保命第一、保肛第二”原则。虽然目前手术治疗是直肠癌的主要治疗手段，但由于肿瘤生长的部位不同，部分患者可能要选择永久性造口的手术方式，因而对造口的良好护理对于提高病人生命质量尤为重要。