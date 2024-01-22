8部门：到2030年末，家庭健康指导员覆盖100%的村（社区）

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近日，国家卫生健康委办公厅联合全国爱卫办、民政部办公厅、体育总局办公厅、国家疾控局综合司、共青团中央办公厅、全国妇联办公厅、中国计划生育协会办公室印发《关于全面开展健康家庭建设的通知》（以下简称《通知》），全面部署健康家庭建设工作，以健康家庭构筑健康中国牢固根基。

《通知》指出，健康家庭是指家庭成员履行自身健康第一责任，掌握必备的健康知识和技能，践行文明健康绿色环保生活方式，传承优良家风家教，家庭环境卫生健康，家庭成员身体、心理和社会生活处于良好状态的家庭。健康家庭建设要达到以下目标：

——提升居民健康素养。居民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，到2025年，全国居民健康素养水平不低于25%；到2030年，全国居民健康素养水平不低于30%。

——培育优良家庭文化。到2025年，优化生育政策及配套支持措施广泛知晓，优生优育和生殖健康知识、科学养育技能广泛普及；到2030年，注重健康的生活理念深入人心，新型婚育文化蔚然成风，生育友好的社会环境逐步形成。

——培养家庭健康指导员。每个村（社区）配备1-2名家庭健康指导员，到2025年末，覆盖90%以上的村（社区），基本实现全覆盖；到2030年末，覆盖100%的村（社区）。

——建成家庭健康服务阵地。到2025年末，家庭健康服务阵地覆盖50%以上的村（社区）；到2030年末，家庭健康指导服务机构覆盖90%的村（社区）。

——培树健康家庭典型。培树一批不同特色的健康家庭典型，到2025年末，100%的村（社区）至少有一个健康家庭典型；到2030年末，100%的村民小组（网格）至少有一个健康家庭典型。