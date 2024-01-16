国家疾控局：强化六方面措施确保春节假期疫情形势总体平稳

人民网北京1月16日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年春运形势及工作安排。国家疾病预防控制局传染病防控司司长雷正龙在会上表示，预计春节假期前后新冠疫情可能出现一定程度的回升，全国多地可能继续呈现多种呼吸道传染病交替或共同流行的态势。

雷正龙介绍，2023年入冬以来，我国急性呼吸道传染病呈现多种病原共同流行、流行峰值交替的特征。目前，我国流感疫情处于高位波动，新冠疫情处于较低水平，流行毒株XBB以及亚分支为主。但是，JN.1变异株逐步上升。

雷正龙表示，国家疾病预防控制局将会同相关部门，指导各地重点强化六方面措施，确保春节假期全国疫情形势总体平稳。

一是强化口岸疫情防控力度。密切关注国际新冠及其他重点传染病疫情，加强输入传染病风险研判和预测预警，加强对健康申报、检疫发现、异常入境人员的核酸抽检和流行病学调查，严把入境口岸关。

二是强化疫情监测预警。根据多渠道监测结果，动态掌握疫情变化趋势、病毒变异、医疗资源使用等情况，发现异常情况及时预警，提前做好医疗资源和防疫资源的应对准备。

三是强化重点人群重点机构疫情防控。持续做好老年人、慢性基础疾病患者等重点人群的健康服务和管理，推进新冠病毒疫苗、流感疫苗等接种工作，养老机构、社会福利机构等还要做好日常的健康监测、个人防护、救治转诊、外来人员探视管理等工作，降低疫情引入和传播风险，有效防止聚集性疫情发生。

四是强化聚集性疫情应急处置。强化春节期间疫情防控值班值守，健全应急处置机制，强化传染病应急队伍应对准备，提升应急处置和卫生防疫能力，确保一旦发生聚集性疫情能够及时有效进行处置。

五是强化医疗救治保障。合理调配春节假期医疗资源，充实医疗机构门急诊、儿科、呼吸、重症等重点科室医疗力量，加大感冒、退热、止咳等常用药品的市场投放和储备，满足群众假期正常的就医用药需求。

六是强化宣传教育。广泛开展新冠及其他冬春季重点传染病防控知识宣传和政策解读，引导返乡和旅游人员做好个人防护，保障群众度过健康平安的新春佳节。