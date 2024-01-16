让健康生活成为新时代的家风（暖闻热评）

【关键词】“好家风 健康行”

【事件】前不久，“好家风 健康行”2023中国家庭健康大会在京举行。注重均衡膳食、养成运动习惯、多多关爱家人……大会上，4个家庭作为代表分享了家庭健康故事。小到如何吃得健康、穿得舒适，大到培养文明礼仪、培育个人品德，来自长辈的言传身教、良好家风的耳濡目染，在孩子们心中种下了健康生活的种子。

【点评】

习近平总书记强调，“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风”。家风家教作为一种精神传承，需要文明健康的生活方式作为载体。推动健康生活理念根植家庭、深入人心，既有益于千千万万中国家庭的幸福，也有助于夯实健康中国的基础。

家庭是社会的细胞，是个人生活习惯、生活方式养成的第一课堂。一个人身体和心理的健康，离不开所处家庭营造的好氛围、培养的好习惯。随着经济社会发展，生活水平逐渐提高，人们期盼更加健康的生活，对饮食起居、子女教育、老人照料等方面都有更高要求。可以说，健康的观念和生活方式正逐步融入家庭，成为好家风的重要组成部分。

文明健康的生活方式、和睦友爱的家庭氛围、健康向上的家风家教，能润物无声地感化人、滋养人。来自上海的林琳一家，是普通的四口之家。一场车祸导致儿子不幸截肢后，林琳不仅带儿子参加康复训练，还带着全家参与亲子阅读推广、志愿服务等公益活动，让儿子在温暖与友爱的氛围中阳光成长。孩子的身体机能逐渐恢复，积极的心态也逐渐建立起来。通过一点一滴的日常小事，涵养良好家风家教，为孩子提供和谐美好的家庭氛围，对促进儿童青少年身体和心理健康十分重要。

家庭健康是全民健康的重要基石。我国是拥有14亿多人口的大国，家庭超过4.94亿户。要把健康中国的目标落实到每个家庭，归根结底要体现在健康服务优化、健康理念普及和个体健康行为的养成上。目前，全国已建立各类家庭健康服务阵地超过1万个，建立了一支超过70万人的家庭健康指导员队伍。以家庭健康教育为重点，面向广大家庭普及合理饮食、科学运动、心理健康等知识，倡导文明健康、绿色环保的生活习惯，就能回应广大群众健康关切，将健康理念融入家风创建，推动健康生活惠及千家万户。

身体健康是立身之本，人民健康是立国之基。不妨通过家庭“小切口”撬动全民“大健康”，让“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入千家万户，让健康生活成为新时代的家风。以千万小家的健康家风，推动形成全民追求健康的社会风尚，定能汇聚起建设健康中国的强大力量。

《 人民日报 》（ 2024年01月16日 05 版）