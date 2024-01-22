直播预告：儿童骨健康与营养

很多家长都会关注儿童的身高，比如长得高不高、快不快，而对孩子的骨健康问题比较陌生。然而，由于一些不良习惯，导致骨健康问题正逐渐“威胁”孩子成长的各个方面。作为家长，了解孩子骨健康及其影响因素，找对科学的营养补充方法，才能帮助其更好地成长。

2024年1月24日10:00，中国医科大学附属第一医院骨科主任医师杨茂伟将做客直播间，就儿童骨骼健康等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

杨茂伟，主任医师，中国医科大学附属第一医院骨科副主任，全国十佳骨科医师，辽宁省优秀科技工作者，国家自然科学基金委员会专家评审委员，国家医师资格考试专家委员会委员，国际矫形与创伤外科学会中国部足踝外科学会常委，中国老年学会骨质疏松委员会常务委员，中华医学会骨科分会足踝专业学组委员，辽宁省医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会主任委员，辽宁省医学会骨科分会副主任委员，辽宁医师协会骨科分会副会长。

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