大寒养生顺应“闭藏”，“藏”什么？

1月20日，我们迎来二十四节气中的最后一个节气，也是冬季的第六个节气大寒。大寒，顾名思义就是天气寒冷到极致的时节，此时节通常处在“三九”“四九”时段，是我国大部分地区一年中非常冷的时期，风大、低温，地面积雪不化，到处呈现冰天雪地的景象。而大寒时节历来也是保健养生的重要时期。此时自然界阳气深藏而阴寒最盛，养生要顺应“冬季闭藏”的特性。应该如何“闭藏”？如何养生？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》为您进行解答。

“闭藏”请藏好“精、气、神”

《黄帝内经》有“冬不藏精，春必病温”的明训，意思是若冬天不好好养藏，来年春天，阳气不好升发，人就容易生病。其中所谓“藏精”，指的是内藏人体的“精、气、神”。

“精”在此处指的是狭义的肾中所藏精气。肾应冬，为精之处也，因此冬季养藏必须养护好肾精。养肾藏精一方面应注意避免操劳熬夜，暗耗精血；另一方面可通过饮食适当进补，比如多食黑色食物温补养肾。

“气”的定义很广泛，这里指的是阳气。养藏阳气应注意早睡晚起，等太阳出来后再活动，如《黄帝内经》所言：“冬三月，无扰乎阳，早卧晚起，必待阳光”；做好防寒保暖以防阳气外散；避免挥汗如雨的剧烈运动以免耗气伤津，干扰阳气的闭藏。

“神”包括人的思维、意识、情感等精神活动。大寒节气日照时间短，阴天、雾天较多，会在一定程度上影响人的情绪。过度思虑、沉溺于消极情绪等十分消耗人体能量。精神调养当以“内敛宁静”为核心，尽量做到清静淡泊、平静愉悦，凡事不要过度焦虑，避免情绪大起大落，使神志深藏于内。

“进补”请以“温补”为主

正所谓“春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也”。此时饮食养生的基本原则应顺应体内阳气闭藏，以敛阳护阴为根本，即注意防寒保暖，滋阴润燥，适当进补。应该选择哪些适合大寒节气食用的食物？

温补类的食物。大寒时节天气寒冷，容易感受寒邪损伤人体阳气而发病，因此适当进补一些温热性质的食物有助于人体抵抗寒邪，如羊肉、牛肉、韭菜等适量食用可温补脾肾、暖中和胃、助养阳气，但要注意不可过分温补、过食荤腥油腻，以免损伤脾胃。

滋阴润燥类食物。大寒前后天干物燥，常常会损伤体内的津液和阴气，导致阴虚内热而引发口干咽痛等上火表现。因此适当食用滋阴润燥的食物，如木耳、无花果、百合、绿豆、麦冬等既能起到滋补的作用，又能滋阴润燥清热，平衡人体阴阳。

健脾类的食物。中医讲“脾胃为后天之本”，脾胃运化食物中的水谷精微，进而滋养全身，因此大寒前后更应该调护脾胃，这样才能让进补有效、阴阳得补。同时，健脾类的食物多性味不显，能让人体在冬天积蓄能量，还可以预防阴寒内伏，湿热内蕴。故可多食莲子、薏米、芡实、山药、红枣、小米等。

黑色的食物。中医认为黑色入肾经，多食黑，能够养肾防寒，增强人体免疫力。如黑米可以补肾暖肝健脾；黑豆可以强壮筋骨；黑芝麻可以滋养肝肾，润燥滑肠；黑木耳可以清肺益气、补气润燥、滋补强身。

“生病”可以食疗“灭火”

天气寒冷，人体容易受到寒邪侵袭，卫表不和而发为风寒感冒，风寒感冒以恶寒重发热轻、头痛、身痛、咳嗽、鼻塞、流清涕、咽痒、舌苔白、脉浮紧等为特征。

以恶寒发热为主，可选择姜1小块切丝，红糖200克，大火煮沸后小火炖十分钟，待冷却至适合的温度后服用，一天服用2-3次以发汗解表退热。

以咳嗽鼻塞为主，可取梨1个，洗净去核，填入花椒、冰糖少量，上锅蒸半小时后服用，如此可清宣肺卫、宣通鼻窍，对于咳嗽鼻塞有很好的治疗效果。

以身体疼痛为主，可取白萝卜1个，葱白少许，生姜少许，红糖少许。先煮熟萝卜后加入葱白生姜续煮10分钟后喝下，有发汗解肌、散寒止痛之功。（本文由中国中医科学院眼科医院党委副书记、中国中医科学院眼科医院和中国中医科学院广安门医院主任医师姚魁武，北京中医药大学东直门医院男科主任王彬进行科学性把关）

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