不小心摄入塑料 后果很严重？

塑料虽然给生活带来便利，但微塑料和纳米塑料已经入侵人体，对健康的危害不容忽视。最近有传言，每一口外卖都吃进了塑料，这是危言耸听，还是真有其事呢？遗憾的是，这是真的，如果每天都摄入一点塑料，10年下来，你可能已经吃掉了一个标准的救生圈。

塑料是如何侵入身体的？

不可否认的是，塑料的发明为生活带来了极大的便利。不仅是一次性的外卖餐盒，您正拿着的手机、购买物品的外包装、儿童玩具、医疗用品（如静脉输液管、人工瓣膜等），就连航空航天设备，都有塑料的身影。塑料随处可见，甚至已经入侵我们的身体了。

在这里，您需要了解两个概念，一是微塑料，它是指直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒；二是纳米塑料，这是目前已知最小的微塑料，尺寸在1微米（0.001毫米）以下，体积小到可以穿过细胞膜。

因此，我们根本避无可避。当我们使用塑料，塑料颗粒就会被释放到环境中，通过呼吸、饮食等方式进入人体。另外，微塑料还可能被动物误食，比如海洋动物，动物体内的微塑料会顺着食物链，最终进入人体内。

吃进去的塑料都去了哪？

您可能猜不到。根据世界自然基金会的数据，如果我们平均每周摄入5克微塑料，大约是一张信用卡的重量，按这个数据计算，10年将会吃进5斤微塑料，相当于啃掉一个标准的救生圈。

猜一猜，塑料能到达人体哪些器官组织呢？是肺部、肝脏？难道血液里也有吗？

以上器官组织都有！研究人员不仅从人体的肺部、肝脏和血液中检测到微塑料，就连肠粘膜、粪便、脾脏、胎盘，甚至大脑，都能检测出微塑料。

人体里的塑料颗粒会成为健康的一大隐患。既往研究发现，塑料可影响内分泌功能，增加早产、神经发育障碍、男性生殖缺陷、肥胖、心血管病、肾病、癌症等疾病发生风险。近期研究还发现，纳米塑料可损害大脑神经元中的蛋白纤维，从而增加帕金森病的发生风险。

减塑，我们能做点什么？

塑料不仅会影响人体健康，还会严重破坏生态环境。数据显示，每年约有800万～1000万吨塑料进入海洋，而塑料的寿命比人类长多了，它们可能要在大海漂浮500年甚至上千年才能降解。因此，我们必须采取措施，减少塑料的使用和废弃，来保护健康和环境。对个人来说，我们可以从以下四点做起：

尽量少用一次性塑料制品 用玻璃或者不锈钢制品来代替塑料制品，平时出门准备好购物袋、便携水杯，少吃外卖，不用塑料吸管等。

选择可降解塑料 虽然有“限塑令”，但也不能完全杜绝塑料使用，如果可以选择可降解塑料，就能减少对环境的污染。

支持环保 如果您住在河边或者海边，可以参与志愿者工作清理河道或者沙滩的塑料垃圾，为环保事业出一份力。

减少塑料对人体的危害 不用塑料袋盛熟食，尤其是热的熟食；不加热塑料容器；不用塑料瓶来装食用油；避免选择合成纤维的衣物；定期进行室内吸尘，减少室内塑料颗粒水平。

文/刘健（北京大学人民医院）