国家中医药局：到2025年所有社区卫生服务中心能规范开展10项以上中医药适宜技术

人民网北京1月12日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设有关情况，并回答记者提问。

“我们把推广应用好中医药适宜技术作为提升基层中医药服务能力的重要举措，推动各地加强基层中医药适宜技术的推广能力建设。”国家中医药局医政司副司长邢超在会上表示，截至目前，共建有省级推广基地32个，县级基地1828个，并依托基地加强培训指导，有力地推动了中医药适宜技术在基层的使用。

邢超表示，在县域医共体建设中，将继续发挥中医药“简、便、验、廉”特色优势，积极推广应用中医药适宜技术。

一是加强基层中医药适宜技术的整理筛选。从安全性、有效性、规范性、经济性和推广性出发，在全国范围内遴选适合基层使用的中医药适宜技术，组织编写基层中医药适宜技术指导手册。

二是加强县域中医药适宜技术推广平台建设。深入开展县级中医医院“两专科一中心”项目建设，就是指每个县级中医院建设两个中医特色优势专科和一个县域中医药适宜技术推广中心。持续依托县级中医院建立县域中医药适宜技术推广平台，形成了覆盖县、乡、村的推广网络，指导、规范和优化县域医共体中中医药适宜技术的服务提供。

三是加大基层中医药适宜技术的推广力度。通过省级为县级培训师资，县级基地规范开展中医药适宜技术，并且面向基层医疗卫生机构加强培训，力争到2025年，所有的社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够规范开展10项以上的中医药适宜技术，所有的社区卫生服务站，80%的村卫生室能够规范开展6项以上的中医药适宜技术。

“此外，我们还将会同有关部门加大基层中医药服务的政策支持，鼓励各地将疗效确切、体现中医药特色优势的中医药适宜技术纳入医保支付范围。”邢超说。