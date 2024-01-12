全国卫生健康工作会议召开 2024年重点工作这样做

人民网北京1月12日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，1月11日至12日，全国卫生健康工作会议在北京召开，总结2023年工作情况，安排部署2024年重点工作。

会议指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控取得重大决定性胜利的一年，也是卫生健康事业稳中求进的一年。全国卫生健康系统全身心护佑人民生命健康，各项工作稳步推进。毫不放松抓好新冠等呼吸道疾病防治，有力保障新冠疫情防控平稳转段，持续巩固“乙类乙管”常态化防控成果，有效应对季节性呼吸道疾病流行，广大医疗卫生人员作出突出贡献。以基层为重点优化资源布局，“三医”协同发展和治理迈出新步伐，卫生健康服务体系建设取得新成效。持续提升医疗服务水平，群众就医体验持续改善，科技创新、人才培养和信息化工作进一步加强，优质医疗服务供给不断增加。大力推进爱国卫生运动和健康中国行动，重大传染病和重大慢性病防治水平得到提升。严密防范系统风险隐患，全力做好事故灾难紧急医学救援和重大活动保障。扎实开展主题教育，全面从严治党彰显新气象，党建宣传持续强化。我国医疗卫生服务能力持续增强，人民健康水平持续提升。

会议指出，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。全国卫生健康系统要贯彻新时代党的卫生健康工作方针，全面推进健康中国建设，深化拓展医药卫生体制改革，更加突出医疗卫生机构的内涵式发展，更加突出卫生健康服务的系统连续，更好统筹发展和安全，不断增强人民群众健康获得感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定坚实健康根基。

一是坚定不移推进深化医改各项任务。以人员下沉为核心深化医联（共）体建设，以落实功能定位为重点统筹“双中心”和临床专科建设，以“三个转变、三个提高”为方向持续推进公立医院高质量发展，以推广三明医改经验为抓手促进“三医”协同发展和治理。

二是以基层为重点推进服务能力建设。持续加强县医院能力建设，深入推进“千县工程”。持续增强基层防病治病和健康管理能力，稳步扩大农村订单定向免费医学生培养规模，乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家能力标准的比例进一步提高。持续提升医疗服务质量，加强病房适老化、便利化改造。扩大专业护理人才招用规模，持续改善医疗护理服务。

三是促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

四是充分发挥科技创新和人才队伍的重要支撑作用。加快建设符合行业特点的科技创新体系，加强科技攻关，促进成果应用推广，助力开辟生命科学等未来产业新赛道。深化医教协同，推动医学高层次人才计划落地，持续加强全科等基层和紧缺专业人才培养。

五是稳步推进健康中国行动落实落地。加大爱国卫生运动统筹推进力度。加强重大慢性病防治工作，积极发展以健康管理为中心的慢性病综合防治体系。完善老年健康服务体系，优化妇幼健康服务，深化职业病危害监测和治理，强化食品安全标准体系建设。

六是促进中医药传承创新发展。全面实施中医药振兴发展重大工程，加强国家中医优势专科建设，充分发挥中医药在治未病、康复以及儿童青少年近视、肥胖防治等方面的独特优势。

七是推进疾控体系高质量发展。落实推动疾控事业高质量发展的指导意见，强化疾控机构核心职能，加强智慧化多点触发传染病监测预警体系建设，加快补齐各级疾控机构基础设施和实验室设备配置缺口。

八是防范化解卫生健康领域重大风险。着力防范化解重大传染病疫情、生物安全、安全生产等风险，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

九是统筹推进法治、应急处置、国际交流等重点工作。加强卫生健康法治建设，强化普法遵法，提升突发事件应急处置能力，积极参与全球卫生治理。