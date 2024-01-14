中国疾控中心：新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升

人民网北京1月14日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，元旦以来，全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主，新冠病毒感染处于较低水平，医疗服务总体平稳有序。

中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，我国南方省份自2023年10月上旬、北方省份自2023年10月下旬先后进入本次流感流行季。前期以H3N2亚型流感病毒为主要流行株，南方省份近3周乙型流感病毒占比持续上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒占比持续上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒占比超过甲型流感病毒。

“目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亚型、H3N2亚型和乙型流感的组分，建议高风险人群每年尽早接种流感疫苗。”王大燕说。

此外，王大燕介绍，近期，多渠道监测系统数据显示，元旦假期后，全国新冠疫情仍处于较低水平，其中哨点医院新冠病毒检测阳性率保持在1%以下，JN.1变异株占比呈现上升趋势。

专家研判认为，今冬明春我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。受JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐降低和人群免疫水平下降等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。