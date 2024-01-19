强化医疗文书管理，让医学证明不再失真

为进一步加强医学证明文件类医疗文书（以下简称“医疗文书”）管理，规范医疗机构出具医疗文书行为，提高医疗文书质量，国家卫生健康委近日发布《关于进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作的通知》，就医疗机构内部加强医疗文书管理工作提出了统一要求。《通知》包括完善医疗文书管理制度、统一医疗文书开具内容、规范医疗文书开具行为、加强医疗文书核查管理、压实医疗文书开具责任等内容。

当前，医疗文书已成为民众离不开的“必需品”。比如为家庭成员上户或销户，首先要查验相关医疗文书；生病住院要有出院证和疾病诊疗证明，才能请假、报销费用、享受相关福利与照顾。当疾病导致个人无法履行法定责任和义务时，医疗文书可以作为解释的依据、甚至是打官司的证据。应聘者如果没有及时提供健康证，或许就会失去就业的机会。出生医学证明、诊断证明、病休证明、疾病证明、健康证明、死亡证明、体检证明等，均与学习、工作、生活息息相关。

然而近年来，失真的医学证明给社会造成了诸多困扰，甚至带来了诸多祸害。比如网购病假条请“霸王假”、网购疾病诊断证明和病历资料报销医疗费用、入职体检找人替检并获得虚假健康证明、找熟人医生开病假条、医院未经诊疗就开具相关证明等现象时有耳闻。不久前曝光的多起医务人员参与倒卖出生医学证明等案件，更是将医学证明管理乱象推上了舆论的风口浪尖。

其实，如何管理和开具医疗文书早有规定。比如《医疗机构管理条例》第三十一条明确，未经医师(士)亲自诊查，医疗机构不得出具疾病诊断书、健康证明书或者死亡证明书等证明文件；未经医师(士)、助产人员亲自接产，不得出具出生证明书或者死产报告书。《医师法》第二十四条规定，医师签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，不得隐匿、伪造、篡改或者擅自销毁医学文书；不得出具虚假以及与自己执业范围无关的医学证明文件。

但这些原则性规定缺乏一定的可操作性。目前我国除出生医学证明书、居民死亡医学证明（推断）书、职业病诊断证明书等已有明确的规定之外，国家对其余医疗文书尚无统一管理规定或要求，不利于医疗文书的规范开具和使用。该《通知》的发布，意在系统性地补齐医疗文书管理短板，让所有医疗文书的开具和使用，变得有章可循，能够得到明确和细致的监管。

让医疗文书回归真实是一个系统性工程，需要多方共同参与。除了医疗机构要强化内部管理、将《通知》的内容全部落实落细之外，还应针对制售假医疗文书等行为强化打击与治理，让医疗机构出具医疗文书都规范有序和真实可信，也让假医疗文书能够得到彻底封堵。医疗证明不再失真，才能更好发挥其便民利民的作用。