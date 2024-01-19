让群众就近享有高质量医疗服务（记者手记）

“家门口就能挂‘专家号’，看病越来越方便”“社区医院做完检查，上级医院专家就能给出‘云诊断’”“国家区域医疗中心建设项目的实施，让地方的医疗水平大幅提升”……采访中，一个个生动的案例，让记者深切感受到我国推动优质医疗资源下沉取得的成效。

近年来，我国不断深化医药卫生体制改革，将更多医疗机构纳入医联体，完善异地就医直接结算机制，推进国家和省级区域医疗中心建设，让健康惠民政策落实到“最后一公里”，持续提升基本医疗卫生服务的公平性、可及性。一系列举措进一步增强了基层医疗服务能力，缩小了区域差距，更好地满足了群众就近享有高质量医疗服务的需求。

面对人民群众日益增长的美好生活需要，全面推进健康中国建设，仍需我们继续推动医疗服务重心下移、资源下沉，增加优质医疗资源供给，解决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供给差异大等问题。

推动优质医疗资源下沉，要把提升医疗服务能力放在首位。要根据目标地区医疗资源的实际情况，注重补齐短板弱项。国家区域医疗中心建设项目的输出医院负责带动项目医院加强专科建设，重点加强外转率高、就医需求大的专科建设，如癌症、心血管、骨科、儿科等，提升疑难复杂疾病患者救治能力。医联体的牵头医院，应该注重提升基层成员单位的常见病、多发病的诊治能力，畅通大病和疑难杂症的转诊渠道，推动一般病在市县解决。

推动优质医疗资源下沉，要注重培养医疗人才。医疗人才是医疗资源的根本，不仅要将好的医疗设备、有效的治疗药物下沉到偏远地区和基层，还要将先进的医疗技术和理念传授给当地医护人员。国家区域医疗中心建设项目的输出医院派出科室骨干力量，在做好患者诊治的基础上，手把手带教受援医院的医护人员，加强医学知识和技能培训，同时提供更多进修机会，切实提升其业务能力。

推动优质医疗资源下沉，还要改善医院管理，提升服务效率。完善的医院管理制度有利于提升医疗服务效率，更好保障医疗质量。国家区域医疗中心建设项目的输出医院一方面派驻骨干人员担任项目医院的管理人员，帮助项目医院优化管理架构，完善规章制度；另一方面，帮助项目医院加强信息化建设，重点在远程医疗服务方面发力，让输出医院的优质医疗资源通过网络辐射到项目医院。

党的二十大报告提出，“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”。推动优质医疗资源下沉是区域均衡布局的重要一步。发达地区、大城市、大医院要加大对欠发达地区、偏远地区、农村和基层的医疗帮扶，大家一起努力，就能实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务，实现人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务。

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 19 版）