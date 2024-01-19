以创新护佑生命（暖闻热评）

【关键词】医学创新

【事件】一朵精妙无比的“莲花”，被医生妙手植入了一位患儿的心脏。这个酷似双头并蒂莲的物品，是华中科技大学同济医学院附属协和医院心外科董念国教授团队自主研发的新型细胞化心脏瓣膜替代物。在国家“863”计划、国家自然科学基金等多个重大项目的支持下，董念国带领团队历时20余年锲而不舍投身科研，终于研发出这朵珍贵的“莲花”。13岁、16岁、24岁……一个个年轻的生命，因为这一创新成果而重获新生。

【点评】

前不久，湖北省科技厅发布了2023年湖北省十大医工交叉创新成果。这十大成果具有自主水平高、技术含量足、应用前景广、市场潜力大等特点，其中8项为全球首创。华中科技大学同济医学院附属协和医院研发的新型细胞化心脏瓣膜替代物名列其中。

心脏瓣膜病是一种严重威胁人类健康的疾病，瓣膜置换术是心脏瓣膜病的主要治疗方法之一。用什么置换人体心脏瓣膜呢？不论是机械瓣，还是目前主流的生物瓣，都存在一定缺陷。比如，当前国际主流的生物瓣膜普遍存在耐久性不足的问题，平均10—15年就会衰败。这就意味着，患者每10—15年可能就需要再进行一次心脏手术。每一次心脏手术，都可能会遇到不可预知的风险。而心脏瓣膜依赖进口的现状，也意味着患者手术次数越多，家庭经济负担越重。能不能自主研发出一种不会衰败、能与人体共融共生的心脏瓣膜替代物？董念国教授团队自主研发的新型细胞化心脏瓣膜替代物不仅可以弥补机械瓣和生物瓣的缺点，而且正在不断优化以期在未来达到长期共生的效果。

在科学家座谈会上，习近平总书记对广大科学家和科技工作者提出明确要求：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。”任何创新，都不可能一蹴而就。医学创新，同样如此。不论是新药，还是新的医疗器械，不仅研发艰难，在最终用于人体之前，还需要经过严格的多轮试验和评估。湖北省此次公布的人体肺部气体磁共振成像系统、房间隔造孔心房分流器、宫颈疾病及宫颈癌精准筛查检测体系等创新成果，无一不是经历了若干年的探索、试错，才结出的硕果。这也启示广大科技工作者，甘坐冷板凳，保持“咬定青山不放松”的定力，专注攀登科技创新高峰，才能实现更多创新突破，推动我国医学事业在某些领域实现与国际先进水平“并跑”乃至“领跑”，以创新护佑更多生命。

“医学创新只有在通向临床转化的道路上才会永不干涸。”这是董念国教授多年来坚持的理念。作为临床医生，他多年如一日在门诊、手术、查房等繁忙工作间隙，挤出时间来做科研，不为其他，只为回应患者期盼。把论文写在实际工作中，回答实践中遇到的问题，才能不断推进科技创新。从实践中汲取源头活水，又反馈实践以新理论、新技术，正是在这样的互相促进中，科技创新转化为推动事业发展的强大动能。

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？秉持仁爱之心，在救死扶伤道路上矢志不渝，在医学创新道路上奋力奔跑，广大医务工作者将创造更多护佑生命奇迹。

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 05 版）