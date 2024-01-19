六部门部署加强适老化无障碍出行服务

本报北京1月18日电 （记者韩鑫）近日，交通运输部等六部门和单位印发《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，将部署统筹提升铁路、公路、水路、民航无障碍出行服务和邮政寄递无障碍服务水平，进一步提升适老化无障碍出行服务水平，保障残疾人、老年人平等、充分、便捷参与和融入社会生活。

《通知》提出，加强适老化无障碍交通设施规划建设。要求各地将适老化无障碍出行环境建设纳入交通运输相关规划；新建、改建、扩建的各类交通基础设施要确保无障碍设施与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用，并与周边无障碍设施有效衔接、实现贯通。同时，要求各地加快推广应用低地板及低入口城市公交车，新投入运营的地铁列车、客运列车、客运船舶、民用航空器应按照有关标准要求设置无障碍设施设备。

《通知》强调，要改善适老化无障碍城市交通出行体验。要求各地持续扩大95128约车服务覆盖面，加强适老化无障碍公共汽电车站台改造，完善站台盲道、轮椅坡道等设置。督促相关经营者保持巡游出租汽车扬召服务，建立出租汽车“爱心车队”“敬老车队”等。此外，要求各地保留使用现金、刷卡、纸质票证等方式，优化窗口人工服务和志愿服务；落实铁路残疾人旅客专用票额等相关要求，优化铁路购票功能，优先给老年人安排下铺。

按照《通知》，下一步将改进提升适老化无障碍出行信息服务，包括要求各地加快推进出行服务网站、移动互联网应用程序（APP）实施适老化无障碍改造；推动各类交通场站自助公共服务终端设备改造升级，具备无障碍功能；鼓励引导地图导航定位产品完善无障碍设施标识和无障碍出行路线导航功能等。

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 04 版）