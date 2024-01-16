糖尿病患者过年怎么吃？

春节马上来临，糖尿病患者普遍对过年都有些害怕，面对桌上形形色色的美食，不知道该不该吃，该吃多少，的确，糖尿病患者在过年饮食上需要特别注意，今天我们要说说糖尿病人怎么过节更健康！

在节日期间人们的能量摄入相应增多，糖尿病患者一定要严格控制进食的总量和种类，面对美味佳肴，应该筷下留情，以防止血糖升高。

糖尿病患者能吃的食物是非常多的，最主要就是要把握一个原则：控制饮食总量的摄入，摄入食物所产生的总热量要保持在平时要求控制的范围之内，这样对血糖的影响就不大。具体如下：

1、五谷杂粮：主食应粗细搭配，宁干勿稀。但不要每餐都吃粗粮，防止胃负担过重，应粗细搭配，如三合面馒头，或大米小米绿豆饭。

2、蔬菜：多选用深色的蔬菜(尤其是绿叶蔬菜:如白菜、菠菜、芹菜等)，能生吃的尽量生吃，另外需注意红薯，土豆，等根茎类蔬菜的淀粉含量很高，需与粮食交换。烹饪少盐少油，方法以蒸、煮、炖、凉拌为主，少煎、炒、炸。

3、肉蛋奶：每日适当喝牛奶、鸡蛋，保证充足的蛋白质摄入。另外，瘦肉、牛羊肉、鱼虾也可以适当吃，烹调方法以清蒸、水煮、清炖，禁煎、炸、红烧、熏制。

4、水果：对于餐后血糖低于10毫摩尔/升的糖尿病患者来说，适当进食西瓜等含糖量较低的水果是允许的。推荐橙子、柚子、柠檬、草莓等。

5、“无糖食品”不能多吃:所谓“无糖食品”只是不含蔗糖，但糕点毕竟也是粮食作的，有些糕点还含有大量的油脂，吃多了同样会升高血糖。

6、其他食物：糖尿病人尽量在餐中不要吃零食，特别是不要喝果汁以及吃饼干、蛋糕、坚果等富含糖分和油脂的零食。

7、戒烟限酒：糖尿病患者如果空腹大量饮酒，极易发生低血糖，最好能以茶代酒，实在推不掉的话点到为止，啤酒 1 罐（大约 300 毫升）或葡萄酒 2 两。

保持进餐规律，按时服药：节日走亲访友，不要忙于应酬打乱规律，不规律的进餐很容易出现血糖的剧烈波动，药物治疗的患者不能忘了按时服药或注射胰岛素。

外出就餐，当谨慎小心：餐前了解一下所去的餐馆是否可以提供一些特殊服务，比如炒菜不要放糖、少放些油盐等。如果是到亲朋好友家赴宴，可以事先告诉主人您有糖尿病，以便主人在准备菜肴时安排一两道低脂肪或无糖的菜。

不可多吃，不可加药：节日期间，一些患者认为饭吃得多了，再多吃一些药就可以控制血糖，这是不可采取的。因为，任何药物的疗效都以饮食治疗为基础，多吃药不但不会取得理想的效果，副作用也随之加大。

总之，糖尿病人过节就要健康过，一定要把好饮食关、用药关、劳逸结合，适度活动，放松心情，不忘记血糖监测和正常用药，这样就能过一个健康快乐的春节!