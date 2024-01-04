直播预告：加强党的领导，推动医院高质量可持续发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生客户端上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

1月5日14∶00至15∶00，浙江省丽水市人民医院党委书记邵初晓将做客《书记来了》，与大家分享医院在加强党建、促进医院高质量发展等方面的经验和做法，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

邵初晓，教授，温州医科大学博士生导师，丽水市人民医院党委书记，享受“国务院政府特殊津贴”。先后获全国卫生系统先进工作者、全国青年岗位能手、省级白求恩式医务工作者、浙江省优秀医师奖、省十大杰出青年岗位能手、浙江省五四青年奖章、省卫生系统优秀党务工作者、丽水市“绿谷特级名医”、丽水市突出贡献专家、丽水市首席专家等20多项荣誉。兼任中国医师协会外科医师分会肝脏外科分会委员兼肝脏外科专家工作组专家委员、浙江省医师协会外科医师分会副会长、省医学会外科学分会常委、省抗癌协会肿瘤流行病专委会副主任委员、丽水市医学会外科分会主委、中国医院协会省级医院分会委员等学术职务。

如何收看：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

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