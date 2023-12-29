专家：保护好呼吸道黏膜屏障有助于防感染和早康复

新华社北京12月28日电（记者林苗苗）冬季天气寒冷，流感等呼吸道传染病高发。如何更好地预防感染？患病后如何尽快恢复？国家呼吸系统疾病临床医学研究中心顾问、首都医科大学附属北京儿童医院主任医师申昆玲提示，保护好呼吸道黏膜屏障，对防感染和早康复很重要。

“流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒等病毒一定要进入细胞中繁殖复制，因此呼吸道上皮细胞的健康很重要。”申昆玲表示，呼吸道黏膜屏障是防止病毒入侵的一道重要屏障。

如何保护呼吸道黏膜屏障？申昆玲建议，首先要注意多饮水，水分要补足。缺水时，呼吸道很快就会感到干燥，此时黏膜屏障功能变差。此外要摄入足够的维生素A、维生素D等维生素和蛋白质等营养物质，确保足量的户外活动和阳光照射。

对于已经患病的人群，尤其是儿童，如何尽快康复？申昆玲强调，发烧的孩子千万不要带病上学，因为发烧表明感染没有控制住，不仅容易将疾病传染给其他人，自身也会有病情加重为肺炎的风险。

从治疗的角度讲，呼吸道疾病的患者恢复期应注意些什么？申昆玲认为，儿童呼吸道的恢复需要一定时间，呼吸道上皮细胞的纤毛需要生长，这是一个“养”的过程，一般来说至少需要两周到一个月的时间才能彻底恢复。恢复期间，肺炎患者可能需要通过雾化治疗，进一步抵抗炎症，促进呼吸道黏膜修复。

值得注意的是，在“养”的过程中，患者还可能会再感染其他病原。因此在恢复的过程中要注重非药物干预，例如飞沫和气溶胶等传播途径的阻断。在呼吸道疾病高发季节，尤其要继续做好个人防护，例如戴口罩、多通风、少聚集、勤洗手等，也可以在医生指导下使用免疫调节剂，增强呼吸系统的免疫力。