专家：节日期间合理安排饮食 保持食物清淡原则

人民网北京12月28日电 （记者郝帅）28日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。

会上，北京协和医院临床营养科主任于康表示，在节日期间，饮食确实有它的特殊性。首先表现为很多人在节假日期间吃的东西，无论是总量还是种类都明显增加。为了防止在节日期间能量和营养整体过剩或者失衡，于康给出了以下几点建议：

首先，要特别注意防止暴饮暴食，遵循一个重要的原则，就是食不过饱，每餐保证七分八分饱。

进食的规律尽量保持和平时的一致，不要轻易改变规律。大多数人一日三餐，也有老年人一日少量多餐，尽量保持和平时一致。

在节假日期间，尽量少喝酒，甚至不喝酒，避免饮用太大量的高度烈性酒，尤其对于老年人、孕产妇、青少年、儿童，尽量做到滴酒不沾。对于一些慢病患者，包括有各种代谢指标异常的患者，我们还是尽量做到不饮酒或者是少饮酒。

于康表示，在节日期间，尽量保持食物总体的清淡原则。尽量少用太多的油脂，特别是油炸油煎的方法，每天的烹调用油尽量控制在30毫升以内。尽可能少盐，不要吃的太过于重口味，尤其是不要有无辣不欢的进餐方式。对于有些胃肠道疾病或者是心脑血管有慢病基础的朋友尤其应该注意。

于康还建议，大家在节假日期间尽量回家吃饭，年轻人要多陪老人。特别要保持食物多样化、食物的均衡，尽可能做到食物的丰富性强一点，种类多一点。