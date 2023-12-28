中国疾控中心：JN.1变异株有可能逐步发展成为国内流行株

人民网北京12月28日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和元旦期间健康提示有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，本周，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量与上周相比有所上升。当前的呼吸道疾病以流感为主，肺炎支原体感染下降，新冠病毒感染处于低位发病水平。各地医疗服务趋于往年同季。

米锋表示，元旦假期将至，人员流动增多，探亲访友、旅游出行、聚会聚餐等增加，呼吸道疾病的传染风险加大。要加强监测预警和风险评估，及时掌握不同病原的流行特征和病原谱变化，动态发布健康风险提示。做好食品安全风险监测和食源性疾病监测工作。

要加大医疗资源统筹，充实门急诊、儿科、呼吸、重症等医疗力量，加强医疗机构常用药品、检测试剂、医疗设备、收治床位等准备。二级以上医院发热门诊和基层医疗卫生机构发热诊室保持应设尽设、应开尽开。

要严格值班值守，配齐配强力量，加强对低温雨雪冰冻等极端灾害天气的医疗应急救援处置工作。气温变化大，心脑血管和呼吸系统疾病患者要增强自我保护意识，注意防寒保暖、规律作息，出现不适及时就医，防范寒冷天气给健康带来的不利影响。

学校、养老、托幼和社会福利机构等重点场所以及空间密闭场所，要做好个人防护、健康监测、通风消毒和出入管理等。

要进一步做好老年人、儿童、孕产妇和慢性基础性疾病患者等重点人群健康服务管理，做好日常健康监测，出现风险早识别早干预。

要继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好卫生习惯，倡导合理膳食、适量运动、戒烟限酒、劳逸结合等健康文明的生活方式。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌介绍，当前国内新冠的形势处于低水平流行，JN.1变异株占比较低，但呈上升趋势，有可能逐步发展成为国内流行株。

“JN.1变异株属于奥密克戎变异株，从近期世界卫生组织根据现有的证据评估认为，JN.1变异株的传播力和免疫逃逸能力增强，但没有证据提示JN.1变异株的致病性增强。既往感染和接种XBB疫苗对其是有免疫保护的交叉作用，预判其带来的公共卫生风险较低。”彭志斌说。

彭质斌提示，春运期间，新冠疫情和其他呼吸道传染病疫情可能会上升，特别是会增加老年人、慢性基础性疾病患者等脆弱人群发生重症和死亡的风险，可能对救治能力相对薄弱的农村地区医疗服务系统带来一定的压力。因此，需要高度重视，周密安排，提前做好各方面的准备。下一步，中国疾控中心会持续关注国外疫情形势和流行株的变化情况，进行及时的监测预警和风险评估。