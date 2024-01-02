人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通 | 呼吸道疾病防治系列报道

孩子呼吸道感染后一直咳嗽怎么办？专家教你这样缓解

闫妍

2024年01月02日08:53 来源：人民网

相关阅读：
      三个动作帮你提升心肺功能 预防呼吸道疾病
      老年人如何预防呼吸道传染病？专家给出这些建议
      呼吸道感染后出现鼻塞如何缓解？专家支招

(责编：孙红丽、高雷)




热门点击排行榜